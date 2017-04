Thauvin roule sur Caen

Emmenés par un excellent Thauvin, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, les joueurs de l'OM stoppent leur série de match nul à l'extérieur en venant à bout de Caen (1-5). Trop maladroits, les Normands vont lutter pour leur maintien.

Caen - Marseille

Le doublé pour Lopez, le loupé pour Rodelin

Caen toujours brouillon, Thauvin toujours bouillant

Par Swann Borsellino

Il est 14h59 à Caen et l’arbitre de la rencontre, Amaury Delerue, regarde sa montre un brin soucieux, comme s’il s’inquiétait des spectateurs qui pourraient potentiellement arriver à la bourre. Donné à 15 heures tapantes, le coup d’envoi ne le fait pas mentir. Certainement lassés par les trois matchs nuls et vierges consécutifs concédés à l’extérieur, les joueurs de l’ Olympique de Marseille se ruent vers l’avant. Presque refroidis d’entrée par une demi-volée splendide de Nicolas Seube , les Phocéens n’ont besoin que de trois minutes et d’une erreur de relance de Damien Da Silva pour ouvrir le score. A l’affut après l’offrande du défenseur normand, Florian Thauvin amortie le ballon de la poitrine et envoie une volée du gauche que Vercoutre ne peut regarder. Non, il ne fallait pas être en retard cet après-midi à Michel d’Ornano. La preuve deux minutes plus tard, quand Dimitri Payet , en balade ce dimanche, lance Thauvin dans la profondeur. Dans tous les bons coups, le gaucher utilise son pied droit pour tartiner un caviar à destination de Maxime Lopez . Seul au second poteau, le minot trompe le portier de Caen pour la deuxième fois. Il est 15h05, l’OM joue l’Europe, Caen le maintien, et ce n’est que le début d’une rencontre folle qui a vu de bons Marseillais ramasser logiquement les trois points contre des Normands vaillants mais trop brouillons dans le dernier geste.Sans doute inspirés par Vladimir Klitschko, les Caennais refusent le KO après deux rounds. Alors malgré les coups rapides assénés par Marseille Joshua, les coéquipiers de l’excellent Karamoh répondent. On ne joue pas depuis dix minutes que le gamin percute balle au pied avant de servir parfaitement Ivan Santini dans le dos de la défense de l’OM. Avec Pelé déjà dans ses pieds, l’attaquant de Malherbe envoie un ballon piqué parfait qui vient caresser la transversale avant de mourir dans le filet devant les yeux d’un Sakai impuissant. Au final, il n’y a guère qu’un choc entre Imorou et Sakai au quart d’heure de jeu pour faire baisser le rythme de ce début de rencontre. Une danse menée par les offensifs marseillais, très à leur aise à l’image de Maxime Lopez Florian Thauvin et Dimitri Payet . C’est ce dernier qui lance à l’aveugle Gomis dans la profondeur. Bafé élimine Vercoutre et pousse le ballon dans les filets. L’arbitre central valide le but, regarde son assistant qui l’annule en raison d’une position illicite de l’attaquant marseillais. Hors-jeu, Maxime Lopez ne l’est pas quand Vercoutre repousse mal une frappe puissante de Payet dans ses pieds. Le gamin n’en demandait pas tant pour inscrire son premier doublé en Ligue 1. Malgré le break, les joueurs de Rudi Garcia ne doivent leur tranquillité qu’à la maladresse caennaise. En grande délicatesse avec son football ce dimanche, Rodelin loupe l’immanquable devant Pelé alors que Yahia voit Fanni le priver d’un but tout fait en se jetant dans ses pieds juste avant la pause.S’ils ne se sont pas endormis à la pause, les Caennais n’ont pas retrouvé leur efficacité dans les vestiaires. Alors que Rodelin envoie une frappe lointaine dans les tribunes, Karamoh mystifie Sakai mais bute sur Pelé au moment de réduire le score. Sur le corner qui suit, Yahia ne fait pas mieux et voit sa tête passer au-dessus du but marseillais. Caen a eu sa chance, l’OM a fait le dos rond et peut reprendre sa marche collective vers l’avant. A l’aise à la construction, désireux de jouer ensemble, les Phocéens n’hésitent pas à jouer en une touche, à l’image de ce une-deux entre Gomis et Sanson. Lancé dans le dos de Da Silva , Bafé prend son temps et trouve Thauvin qui attend patiemment dans l’axe. Le gaucher lève la tête, voit Vercoutre avancé et envoie un petit lob gagnant de l’intérieur du pied. Souvent fou, ce match est enfin plié. Le moment pour Garcia de faire entrer Zambo Anguissa à la place de Lopez, pour Vainqueur de s’offrir une belle occasion de but, pour Sakai de louper un lob et de faire sourire tout le monde et pour Sanson d'offrir un triplé à Thauvin après un match monstrueux.