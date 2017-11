Thauvin porte l'OM sur le podium, Lille sourit enfin

Dans cette froide soirée en semaine, l'OM confirme sa bonne forme et aligne Metz 3-0, tandis que Lille retrouve du football sur le terrain de Lyon et que Nice se sort bien de son déplacement à Toulouse. Dans l'Ouest, on ne voulait pas trop jouer au football, même si Rennes va encore chercher des points à Angers et que Nantes fait le service minimum.

Rien ne pouvait atteindre Lille et Maignan ce soir. L'égalisation de Mariano sur le premier petit oubli de la défense du LOSC et la sortie moisie du gardien lillois sont rapidement de l'histoire ancienne. L'OL s'attendait à une équipe craintive, chétive et «» . Raté. Lille a fait du bon football, comme Mendes qui ouvre le score d'une jolie frappe dans le petit filet opposé façon Thauvin. Quatre minutes après l'égalisation de Mariano , Ponce ajuste son coup de casque pour faire repasser Lille en tête sur un bon centre de Malcuit. À 2-1, même si l'OL a tenté en deuxième période, même si Fekir a eu les ballons pour égaliser sur penalty ou à bout portant (85et 86), ce n'était pas pour ce soir. En face, il y avait Maignan, toujours là, pour tenir tête à Lyon et offrir trois jolis points au LOSC Les Guingampais en plein doute et Montpellier aussi prudent qu'à son habitude, ce n'était pas le match à regarder ce soir en Ligue 1. Pas grand-chose à retenir de ce nul qui a le mérite de filer un point à tout le monde. Montpellier stagne, Guingamp regarde en arrière. Metz peut tenter tous les gestes les plus dingues - comme ce coup d'envoi incompréhensible parti comme un boulot en six mètres -, peut démarrer son match plutôt bien et marquer une première fois - un but refusé pour hors-jeu -, la lanterne rouge n'avait aucune chance contre l'OM et son homme en forme. Florian Thauvin bouffe Basin sur la ligne médiane, ne tombe pas et termine dans la surface en trouvant le petit filet opposé. Dès lors, le match est terminé. L'OM déroule. Thauvin multiplie les centres et finit par trouver Luiz Gustavo , oublié avec Rolando . Il accélère ce qu'il faut en deuxième mi-temps pour lancer le mouvement du 3-0. Metz peut jouer tous les matchs restants, cela ne sent pas bon pour cette saison.C'est une histoire de coups de pied arrêté. Ekambi obtient lui-même le corner qu'il va propulser au fond en arrivant au premier poteau. Le crime est parfait pour des Angevins en manque de points chez eux, face à une équipe encore dans les rêveries post-derby. Seulement, les Bretons se réveillent en deuxième période. Hunou, pas récompensé sur sa reprise de volée après le but (39) ne se loupe pas après une déviation sur corner. En fin de match, Benjamin André va arracher les trois points d'un petit coup de pointu devant Letellier. Le SCO plonge dans le rouge. Nantes fait comme en début de saison. Solides, pas toujours très imaginatifs, mais contre un Monaco bien pâle, les joueurs de Ranieri retrouvent le goût de la victoire minimale. Dans les arrêts de jeu, Diego Carlos a le coup franc de la dernière chance qu'il tire dans le mur. Lima , devant la surface, voit le ballon lui revenir dans les pieds. Sa frappe est aussi belle qu'une reprise de Maréval. Les Canaris s'imposent sur leur nouveau tarif, maison et restent dans le coup pour un braquage du top 5.Le Téfécé a eu les armes, l'envie de gagner et de se sortir de la mauvaise passe qu'il traverse, en vain. Dès le coup d'envoi, les joueurs de Pascal Dupraz ont bousculé les Niçois. Blin surprend Souquet et donne à Delort, qui ouvre la marque. La défense des Aiglons est régulièrement dépassée. Dante récolte un deuxième jaune sur un tacle en retard juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Le Marchand saute les mains en l'air. Pénalty pour Toulouse qui semble avoir le match en poche. Et pourtant... Durmaz tire mollement, du mauvais côté, et Benítez plonge pour garder un soupçon de suspense. Si Balotelli n'est pas dans un bon jour, Souquet rattrape tout seul son erreur de début de match. Monté haut, dans la surface, il provoque une poussette d'Amian. Rouge et nouveau penalty, transformé par Super Wario. 1-1, dix minutes à jouer. Pile ce qu'il faut pour que Srarfi inverse le score et la tendance dans les arrêts de jeu. Nice s'échappe de la zone rouge et double Toulouse au classement.