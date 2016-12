"THAUVIN, LEADER MALGRÉ LUI"

Plus qu'intéressant depuis quelques semaines, Florian Thauvin se retrouve figure de proue d'un OM en cruel manque de qualité. Si la route est encore longue pour le gaucher, il semble enfin sur la bonne voie...

La simplicité comme clé

Par Swann Borsellino

La différence entred’IAM et petit Flo de l’OM ? Quand l’un n’a qu’un souhait, devenir grand, l’autre n’a pas vraiment eu le choix au moment de prendre ses responsabilités. Catapulté sur le devant de l’affiche depuis quelques semaines et un peu plus depuis qu’il a nettoyé la lucarne de Nancy avec sa patte gauche, Florian Thauvin est le symbole de l’OM du moment, de ses difficultés et de ses espérances. Âgé de seulement vingt-trois ans et de retour dans un club dans lequel dire qu’il a passé des moments compliqués est un euphémisme, l’Orléanais s’est retrouvé un peu malgré lui dans le rôle du boss. Lassana Diarra en délicatesse avec son jeu quand il ne l’est pas avec son corps ou avec le reste, Bafé Gomis égal à lui-même, à savoir bagarreur, mais terriblement limité, Florian Thauvin se retrouve – il est récemment épaulé par Maxime Lopez – comme le seul rayon de soleil sportif du nouvel OM, celui de Frank McCourt Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia C’est lui qui, après un revers cinglant à Monaco (4-0), se retrouve devant la presse avant la rencontre à Saint-Étienne pour revenir sur les raisons d’un échec. C’est lui qui débloque la situation face à Nancy . C’est lui qui doit décanter les situations pour une équipe souvent limitée dans le mouvement et la création offensive. De fait, Thauvin se retrouve malgré lui dans la merde, alors même qu’il affiche des progrès semaine après semaine. Car si son premier passage à l’OM a été globalement décevant, se retrouver aujourd’hui dans la peau du messie ne fait pas les affaires de l’intéressé. D’abord parce que cette saison, Florian Thauvin n’est jamais plus mauvais et brouillon que lorsqu’il essaye de sauver l’OM tout seul. Ensuite parce qu’être l’un des seuls joueurs de champ à potentiel dans cette équipe lui donne encore cette illusion qu’il peut être le joueur qu’il n’est pas. Non, Thauvin n’est pas le héros de l’OM. En revanche, dans un futur assez proche, il pourrait bien devenir un vrai bon joueur. Ce qui n’était pas gagné il y a quelques mois en Angleterre . » En conférence de presse il y a dix jours, Florian Thauvin a mis des mots sur ce que tous les observateurs ont vu ces dernières semaines. «» En somme, et on a tendance à l’oublier, Florian Thauvin n’était qu’un gosse avec de belles qualités et de gros défauts. Parfois plus enclin à lâcher une pique que sa balle, le gaucher avait eu des soucis relationnels avec des cadres phocéens comme Mathieu Valbuena et Dimitri Payet . Il avait également une réputation de sale gosse qui lui traîne sous la semelle comme un chewing-gum depuis son éphémère passage lillois et une embrouille avec Marcelo Bielsa . Mais tout cela semble derrière lui.Quand il dit qu’il voit les choses autrement, Thauvin fait par exemple référence à sa préparation estivale plus sérieuse que les années précédentes. La moindre des choses quand on sait qu’un retour réussi à Marseille était tout ce qu’il souhaitait. Accueilli à bras ouverts par un bon nombre de supporters depuis qu’il mouille encore plus le maillot, Thauvin se bat toujours un peu plus, mais peine parfois à noircir la feuille de statistique. Avec quatre buts et deux passes décisives en quinze titularisations cette saison, «» fait même une première partie de saison plutôt moyenne. Moyenne car on le sait capable de mieux, Rudi Garcia en tête : «» Principal boulot pour Garcia : simplifier le jeu de Thauvin à qui on pardonnerait presque l’envie de garder le ballon, tant il arrive à ses coéquipiers de se montrer maladroits techniquement. Toujours est-il que s’il arrive enfin à trouver le rôle qui est le sien, à savoir pas celui d’un sauveur, et qu’il épure encore un peu plus son jeu, Thauvin aura réussi un pari osé : celui de réussir à l’OM. Et pas dans les meilleures conditions.