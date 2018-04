Thauvin, le bon endroit et le bon moment

Ce jeudi soir, l'OM doit retourner le RB Leipzig pour se qualifier pour les demi-finales de Ligue Europa. Pour ça, Marseille pourra compter sur le retour de son meilleur joueur : Florian Thauvin.

» Ces quelques mots lâchés par le club mercredi permettent de redonner de l’espoir aux supporters marseillais. Après quinze jours d’absence qui ont paru une éternité, Florian Thauvin sera bel et bien de la partie pour le match retour au Vélodrome face à Leipzig. D’ailleurs, l’ailier droit aurait pu jouer contre Montpellier dimanche dernier, mais l’OM a préféré le «» en prévision de ce match si important en Coupe d’Europe. Touché à la cheville, affaibli par quelques coups reçus contre l’Athletic Bilbao et l’OL, puis blessé à la cuisse lors du rassemblement avec l’équipe De France, Flotov revient au meilleur des moments pour reprendre son rôle de sauveur de l’Olympique de Marseille. Rudi Garcia l’avait souvent répété au cours de la saison, lorsque l’infirmerie marseillaise n’avait effectivement pas beaucoup de travail. Mais l’OM, en étant l’équipe qui a disputé le plus de matchs en Europe cette saison (51), ne pouvait pas éternellement passer à travers les mailles du filet. Si les blessures d’ Adil Rami et Rolando comptent, leur absence a plutôt été bien comblée grâce au bricolage de coach Rudi. Le replacement de Luiz Gustavo en défense et la prise de responsabilités du jeune Boubacar Kamara ont jusque-là été fructueux, avec un seul but encaissé en deux matchs, sur une erreur de Yohann Pelé à l’aller à Leipzig.Mais c’est surtout l’absence de Florian Thauvin qui est difficile à gérer pour l’OM, qui reste sur deux rencontres sans marquer le moindre but. «» , expliquait il y a quelques jours Maxime Lopez, dont la relation privilégiée qu’il entretient avec Thauvin sur le côté droit est rompue depuis quelques semaines. Avec dix-huit buts et seize passes décisives toutes compétitions confondues, Thauvin est le meilleur buteur et le meilleur passeur – à égalité avec Dimitri Payet – de l’OM. Bref, il est le meilleur joueur, ledu club phocéen, comme dirait Frank McCourt. Joueur le plus décisif de l’effectif, c’est lui qui débloque la situation dans les nombreux matchs compliqués qu’a traversés l’OM cette saison, comme lors des nuls arrachés contre Montpellier et Nantes et les victoires 1-0 contre Guingamp et Bordeaux.Et ces derniers temps, Marseille aurait bien aimé arracher un match nul contre Leipzig, ou prendre les trois points aux forceps contre Montpellier dans les dernières minutes. Dans ces deux rencontres, Marseille a eu les occasions pour marquer, mais Flotov n’était pas là pour faire la différence. Si ce retour à la compétition est crucial pour la fin de saison de l’OM, il l’est aussi pour Thauvin évidemment.Malgré son énorme saison et son but contre le PSG lors du 2-2 au Vélodrome, on lui reproche souvent de ne pas être assez décisif dans les matchs importants, notamment depuis ses prestations en demi-teinte contre Paris et Lyon. Ce match retour contre Leipzig est l’une des dernières occasions pour Thauvin de briller dans un gros match, qui plus est au niveau européen. Et ces cartouches, il va devoir toutes les mettre en plein dans le mille pour faire partie du voyage en Russie.