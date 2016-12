Thauvin, le bel hôte corse

Aujourd’hui adulé sous le maillot de l’OM, Florian Thauvin retrouve peu à peu les sensations qui font de lui un excellent joueur de football. Un statut qu’il avait déjà connu auparavant, quand il explosait les compteurs avec le Sporting Club de Bastia.

Petit frère veut grandir trop vite

« Florian avait tout pour plaire à Furiani »

Youtube

Par Antoine Donnarieix

Tous propos recueillis par AD

S’il y a bien une expression que les fans de l’ Olympique de Marseille pourraient faire passer à la postérité, c’est celle de passer du coq à l’âne. Visé par la vindicte populaire après son arrivée à l’OM, Thauvin comprend que son intégration au sein de la cité phocéenne ne sera pas chose aisée. Ici, le minot est dans la tourmente médiatique et ses concurrents se nomment Dimitri Payet André Ayew ou Mathieu Valbuena . Pourtant, le Vélodrome est une terre où Flo’Tov s’est déjà exprimé. Trois mois plus tôt, le milieu offensif du SC Bastia reçoit un ballon au milieu de terrain et vient provoquer Lucas Mendes d’une course élancée. Au bout de celle-ci, une frappe du gauche sèche et pure, dont la trajectoire débouche au fond des filets d’un Steve Mandanda impuissant malgré sa détente féline. L’espace d’un moment, Thauvin éteint la ferveur locale pour célébrer son but de façon modérée. Comme s’il souhaitait rester respectueux envers ce club qu’il chérit tout bas depuis son adolescence.Si Thauvin s’est dépucelé à Marseille sous les couleurs bastiaises, cela s’explique. En l’occurrence, la saison de Ligue 1 est sur le point de se terminer, mais la pépite de l’Île de Beauté, elle, se distingue déjà depuis deux ans. En 2011-2012, Thauvin débarque comme une promesse d’avenir. Son contrat le fait s’entraîner avec les pros, mais il passe ses fins de semaine au sein de l’équipe réserve du SCB , dirigée à l’époque par Frédéric Née . «, se souvient l’ancien international tricolore.» Thauvin signe pro en Ligue 2, là où les clubs de l'élite ne proposent qu’une place de stagiaire. Et pour cause, des réglages sont encore à affiner. Sur les vingt-quatre premières journées de Ligue 2, Thauvin ne participe qu’à trois rencontres. «, évoque Née.Des anciens sont aussi là pour passer le témoin à la jeunesse, comme Jérôme Rothen ou Jacques-Désiré Périatambée, trente-six ans et acteur de la montée du club en National la saison précédente. «, se souvient l’ancien milieu de terrain.» Ancien buteur d'expérience au club, Née abonde en ce sens. «» Devenue la nouvelle vague du SC Bastia , Thauvin participe à l'accession directe en L1, auréolée d'un titre de champion de Ligue 2. En une seule saison, son contrat de trois ans pour briller en Haute-Corse est déjà une réussite.Si la première année le propulse au rang de révélation bastiaise, la seconde sera celle de la confirmation. Adepte de la deuxième moitié de tableau pour obtenir son maintien dans l’élite, Bastia compte sur son agitateur de défenses, devenu titulaire indiscutable pour ses capacités de percussion. «, rembobine Périatambée.» Début 2013, Thauvin s’offre même trois doublés consécutifs en championnat face à Lyon Valenciennes et Brest . Une performance égalée par un seul joueur en Europe : le futur Ballon d’or Cristiano Ronaldo . En pleine bourre, sa fin de saison canon le fait monter à dix buts et trois passes décisives en Ligue 1, le tout à vingt ans. «, résume Née.Bientôt perçu comme un «» dans le milieu du foot français, Thauvin est avant cela élu meilleur espoir de Ligue 1 2012-2013 aux trophées UNFP devant un certain Marco Verratti . Une distinction que remportera l’Italien l’année suivante, suivi par Nabil Fekir et Ousmane Dembélé. En clair, Thauvin reste le seul joueur des quatre derniers lauréats à ne pas avoir encore été appelé chez les A nationaux. «, juge Née.» De quoi laisser espérer à moyen terme un avenir chez les Bleus. Sans la tête de Maure, cette fois.