Thauvin et Marées

Meilleur joueur de l'OM cette saison, Florian Thauvin a logiquement placé la Russie dans son viseur. Les deux prochains matchs face au pays de Galles et l'Allemagne doivent lui permettre de faire ses preuves.

Il paraît que le football moderne serait devenu une dictature nourrie aux statistiques, que l’on ne regarderait plus ce qu’il se passe sur le terrain et qu’on ne parlerait plus de foot au sens premier du jeu. Un chiffre, malgré tout, balancé quelques heures après la balade dominicale d’un OM libéré le 5 novembre dernier face à Caen (5-0) : depuis le début de l’année 2017, Florian Thauvin est impliqué sur 25 des 61 buts inscrits en Ligue 1 par son club, avec quinze buts et dix passes décisives. Il paraît aussi que «» comme l’’expliquait récemment Pablo Aimar dans un entretien donné au quotidien argentinDrôle d’évolution que celle de l’image de Thauvin dans la conscience collective : à 24 ans, une mèche faussement rebelle sur la tête et un corps élastique, le natif d’Orléans est définitivement devenu le patron du nouvel OM, représenté par le triangle McCourt-Eyraud-Garcia. Soit le genre de mec qui prend le micro à la fin de chaque rencontre pour analyser les performances, bonnes ou mauvaises, de ses potes, le genre de joueur qui sublime un collectif miné par une confiance alternative, mais aussi celui qui venait récemment défendre face à la presse un Patrice Évra en chute libre, dont le sort devrait être réglé dans la journée de vendredi par l’état-major marseillais. Qu’il vente ou qu’il pleuve, Florian Thauvin sort le parapluie, protège l’équilibre du vestiaire de l’OM et affirme à qui veut l’entendre que rien ne peut atteindre l’institution : «Comment expliquer de façon rationnelle la mutation d’un joueur qui a longtemps cavalé avec l’étiquette « fils de Labrune » sur le front et qui ramenait, il y a encore peu de temps, au projet Dortmund ? Deux visages parmi d’autres sur la courbe qui accompagne Thauvin depuis son retour à l’OM en janvier 2016, consécutif à un hors-piste mal négocié à Newcastle : ceux de Franck Passi et de son successeur, Rudi Garcia . «, expliquait l’attaquant àen mars dernier.» Un coach qui lui a surtout permis de sauter progressivement les marches qui devaient naturellement le conduire un jour à Clairefontaine.Et, en 2017, le Thauvin nouveau a dépoussiéré sa route et son jeu. Il y a l’homme, donc, qui n’hésite plus à assumer un rôle de cadre là où il n’était hier qu’un gosse avec de belles qualités et de gros défauts. En résumé, un sale gosse, capable d’insulter publiquement Dimitri Payet ou Mathieu Valbuena, incapable de résister à l’impatience du Vélodrome à son sujet. «, détaille son ancien entraîneur à Bastia, Frédéric Hantz » Puis, le joueur, surtout, qui s’est longtemps persuadé qu’il pourrait faire la différence tout seul, avec «» , poursuit Hantz, et dont le salut passerait par une simplification maximale de son jeu. C’est à cet instant que Garcia a débarqué dans la pièce pour cadrer un jongleur dont le seul objectif semblait être d’envoyer ses quilles dans des compilations YouTube à la manière de son idole, Arjen Robben . «, posait coach Rudi dimanche dernier.(...)» Et il l’est d’autant plus dans une période où Dimitri Payet, capitaine du navire, traîne la patte.Meilleur joueur de l’OM cette saison aux côtés de Luiz Gustavo, Florian Thauvin allait donc voir. «» , disait Rudi Garcia , et le projet du Patrick Swayze de Nemours a bien une finalité : envoyer Thauvin en Russie l’été prochain, ce pourquoi Didier Deschamps devrait (enfin) vraiment le tester face au pays de Galles vendredi soir ou en Allemagne mardi. Interrogé cette semaine, le sélectionneur a confirmé que ce rassemblement servait avant tout à récolter «» sur un vivier riche et une équipe type qu’il reste à dessiner. Un détail qui ne peut en être un pour Thauvin : lors de ces deux rencontres, Deschamps va varier les systèmes, et le 4-2-3-1 devrait permettre au sélectionneur de tous les Français de faire glisser l’ailier marseillais au moins une mi-temps sur la piste. Un peu plus, on l’espère, d’autant que Kingsley Coman, touché à un pied, n’est pas arrivé au rassemblement à 100%.Cette rencontre face au pays de Galles, où l’on a plus à apprendre qu’autre chose, pourrait donc permettre à Florian Thauvin de goûter une deuxième sélection après sa dizaine de minutes prises contre le Paraguay (5-0) en juin. Tactiquement, l’idée fait sens, dans la logique collective aussi, le Marseillais apportant plus de variété offensive que son alter ego du Bayern. «» , conclut Hantz. En attendant, c’est aussi son comportement qui a évolué : aujourd’hui, Thauvin ne revendique rien, arrive le premier aux rassemblements et accepte sans sourciller de patienter dans son coin, même si Deschamps a dû le bousculer sur son investissement lors de son premier entraînement chez les grands. Nous voilà, malgré tout, loin, très loin, d’un hiver 2015 où le gamin avait perdu le sourire et un bout de son talent. Après une victoire au confort – réussir à l’OM –, le voilà prêt pour l’épreuve d’immunité.