Thauvin et Cabella incertains contre Bordeaux

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La dernière fois que Marseille s'est imposé à Bordeaux en championnat, Emmanuel Macron n'était pas né.Dimanche soir c'est le retour du multiplex en Ligue 1. Monaco peut être sacré champion, Bastia Nancy et Dijon peuvent être relégués, mais le match le plus important de la soirée c'est Bordeaux-Marseille, avec la possibilité pour les marseillais d'assurer la cinquième place et surtout de mettre fin à une malédiction de presque quarante ans. Grégory Sertic est forfait pour ce match et Rudi Garcia a indiqué ce vendredi en conférence de presse que : «» .Sachant que Sakai est également suspendu, l'OM pourrait se présenter au Matmut Atlantique avec un couloir droit Zambo Anguissa/ Bouna Sarr