Thauvin enlève l'épine nantaise du Vélodrome

Alors que Nantes pensait avoir fait le plus dur en ouvrant tôt le score par Dubois, Marseille a fini par faire craquer ses adversaires, par un but à l'arrachée de Thauvin. Ouf, la place sur le podium et l'invincibilité à domicile sont saufs. Le fair-play moins.

Dubois puis du béton

Thauvin déplumeur

Marseille (4-2-3-1) : Mandanda – Sarr (Sakai, 81e), Rami, Rolando, Amavi – Anguissa (Lopez, 65e), Luiz Gustavo – Thauvin, Sanson (Ocampos, 65e), Payet (C) – Germain. Entraîneur : Rudi Garcia.



Nantes (4-4-1-1) : Tătăruşanu – Dubois (C), Diego Carlos, Pallois, Awaziem – Kayembe (Iloki, 46e), Krhin, Girotto (Touré, 89e), Lima – Rongier – Sala. Entraîneur : Claudio Ranieri.

Ranieri pensait avoir fait le coup. Avec un adage repris en chœur par tous les Nantais : «» Les hommes de Garcia avaient beau se boucher les oreilles, plus le temps défilait, plus ils allaient devoir porter comme un fardeau ce but de Léo Dubois planté dans le premier quart d’heure. Sauf qu'au bout du temps additionnel, Florian Thauvin est venu mettre à mal ce froid réalisme défensif sur lequel l'OM a buté tout le match durant. Si Marseille avait besoin d'un sauveur, il s'appelle FloTov.Les Marseillais retrouvaient le Vélodrome après deux classiques qui ont fait mal aux pattes et aux crânes. À peine le temps de poser leur valise lestée de six buts, les voilà qui doivent enchaîner avec une autre affiche emblématique du championnat, face au FC Nantes . Sauf que Nantes n’est pas l’ogre parisien. Elle est l’équipe qui a pris le moins de points en 2018 (4 défaites, 3 nuls et une victoire). La nervosité est donc présente dans les deux camps et ça se voit sur le terrain. Mais le début de match est surtout celui d’un homme : Anthony Gautier. L’arbitre de la rencontre s’est mis très tôt en avant, en sanctionnant une semelle de Luiz Gustavo d’un carton jaune au bout de trois minutes, avant d’échanger quelques mots avec le Brésilien plein de fermeté, puis en adoptant sa plus belle démarche de cow-boy pour aller calmer un Rudi Garcia déjà bouillant.Quelques minutes plus tard, c’est encore l’homme en noir qui se distingue en séchant involontairement Dimitri Payet , contraint de voir filer la balle. À peine un regard jeté au capitaine à terre, que les Nantais sont déjà de l'autre côté du terrain. Sala et Rongier se cassent les dents sur les défenseurs marseillais, mais la troisième salve de Léo Dubois sera la bonne. Le capitaine nantais envoie une chiche dans le petit filet de Steve Mandanda et Nantes prend l’avantage (0-1, 11). Une aubaine que les Canaris vont savoir faire fructifier en posant un bloc compact, dans un style typiquement « ranieriesque » . Sur une copie presque conforme à l’action du but, ils plongent à nouveau l’OM dans le doute. Lima trouve Sala dans la surface, mais Mandanda sort l’exploit. Léo Dubois pense avoir le doublé au bout du pied, mais sa tentative est cette fois contrée par Amavi (28). Le couteau sous la gorge, Marseille bafoue, fait tourner stérilement le ballon et se montre inquiétant uniquement sur coups de pied arrêtés. Même Florian Thauvin manque ces enroulés qu’il maîtrise si bien d’habitude. À l’heure des citrons, Nantes peut bomber ce torse contre lequel les Phocéens n’ont cessé de se heurter.À la reprise, le plan de Ranieri continue de fonctionner. Sanson est introuvable, Germain est isolé, Thauvin est muselé par le duo Awaziem- Lima . Et pendant qu’ Adil Rami pète une durite, le gaucher brésilien cherche à placer son coup franc sous le mur, Morgan Sanson ralentit une frappe qui vient mourir à gauche du poteau, Mandanda et le stade entier retiennent leur souffle (55). Encore dans les vapes, les Marseillais se relâchent. La tant attendue réaction d’orgueil de l’OM arrivera à l’heure de jeu, quand Anguissa puis Dimitri Payet d’un retourné offrent les premières frappes cadrées de la soirée à leur équipe, suivis par Thauvin. Mais Nantes ne se décide toujours pas à rompre. Payet a beau continuer sur le mode bicyclette, se faire spolier par le mollet de Luiz Gustavo ou la main de Diego Carlos Marseille croit alors ne jamais pouvoir être récompensé de ses efforts... Il aura donc fallu un coup au genou pour Tătăruşanu, un ballon pas rendu par les Marseillais, une montée de Mandanda sur le dernier corner et un cafouillage incroyable dont est sorti vainqueur Thauvin pour renverser l'histoire. Rien que ça.