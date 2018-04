« Thank you, Arsène » par Christian Jeanpierre

Qui est mieux placé que Christian Jeanpierre, qui a littéralement passé une partie de sa vie à ses côtés, pour rendre hommage au travail accompli par Arsène Wenger à Arsenal et ailleurs ? Personne, en effet. "CJP" a donc pris la plume en réaction à l'annonce du départ du coach français du club londonien en fin de saison.

341

Christian Jeanpierre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

MERCI de m´avoir fait découvrir le foot anglais, et la passion qui va avec.MERCI pour cette saison de dingue en 2003-2004 : il fallait être fou pour penser que Jens Lehmann serait invincible !MERCI pour la finesse de tes analyses, tes interviews pourétaient un régal à monter... parce qu'il n'y avait rien à jeter !MERCI de m'avoir donné la force de commenter cet épouvantable France Angleterre , 24 heures après le décès de Thierry Gilardi. Ce jour-là, sans toi, c'était impossible.MERCI d'avoir dit à Éric Di Meco de jouer latéral gauche plutôt qu'ailier à Nancy ! Quelle bonne idée, les Marseillais te remercient !MERCI pour tes cours d'histoire-géo en Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2010 : malgré la grève de Bleus, j'ai appris beaucoup de choses !MERCI d'avoir soutenu Aimé Jacquet en 1998. La victoire de la France est aussi un peu la tienne !MERCI de m’avoir suivi dans certains de mes projets un peu fous ! Monter sur la scène de l’Olympia l’année dernière pour chanter avec nous, à l’occasion d’un concert en faveur de l’associationsoutenue par Kylian Mbappé, il fallait oser !MERCI pour ta formidable énergie au Brésil en 2014 et ces nuits blanches dans les aéroports de ce pays grand comme un continent...MERCI pour ton intuition avant Brésil- Allemagne à 2 minutes de la prise d'antenne : «MERCI d’avoir toujours gardé la tête haute. D'avoir répondu aux médias avec autant de classe même dans les périodes les plus orageuses de ta carrière. Rares sont ceux capables d’autant de maîtrise et de respect. Trouver les mots justes en permanence n’est pas donné à tout le monde. Avoir du courage est une qualité tellement rare...MERCI d'être toujours là. J'ai l’intime conviction que les projets ne manqueront pas, et je suis tellement heureux de les partager avec toi !Et enfin, MERCI d'être mon ami.