Tévez de retour à Boca Juniors

#BienvenidoCarlitos ¡Tévez volvió a casa! Hoy se sumó al plantel de Guillermo en Cardales y ya se entrena con sus compañeros. #VamosBocapic.twitter.com/gAHl2DOZpt — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 5 janvier 2018

Un an après avoir succombé aux sirènes chinoises, Carlos Tévez est de retour à Boca Juniors.Le génial Argentin retrouve une nouvelle fois son club formateur, après y être passé entre 2002 et 2005 et aussi entre 2015 et 2017. Le quotidienexplique que c'est le joueur lui-même qui a mis fin à son contrat, lui qui était le mieux payé du monde au Shanghai Shenhua à hauteur de quarante millions d'euros par an. Une aventure peu épanouissante pour l'Apache, considéré en surpoids, qui n'a marqué que quatre buts en onze matchs, et qui n'a pas été convoqué pour la finale de la Coupe de Chine finalement remportée par son club.Carlos « El Gordo » Tévez/