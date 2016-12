Terry régale à l'entraînement

0

Absent des terrains depuis plusieurs semaines, John Terry n'est plus apparu sous le maillot de Chelsea depuis le 5 novembre dernier, lors de la victoire (5-0) descontre Everton.De retour de blessure, le défenseur ne devrait pas être titularisé lors du match de samedi contre Stoke City. Mais, les prestations de l'Anglais à l'entraînement ont peut-être fait changer d'avis Antonio Conte.Sur un corner, le trentenaire, seul au deuxième poteau, a parfaitement exécuté une splendide reprise de volée qui est venue lober Thibaut Courtois.En postant la vidéo de son but sur Instagram, John Terry a surtout montré qu'il connaissait bien ses classiques puisqu'avec le #VanBasten, il a glissé une petite référence au but du Néerlandais en finale de l'Euro 1988.