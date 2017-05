Ter Stegen, la caution discrétion

Auteur d’une bonne saison après avoir écarté Claudio Bravo, Marc-André ter Stegen trace sa route en Espagne. Sans avoir besoin qu’on parle de lui ou qu’on le couvre d’éloges. Car s'il semble sous-coté, le portier du Barça n'est jamais aussi à l’aise que dans l’ombre et le travail.

0

La increíble noche de Ter Stegen... pic.twitter.com/XwzwfSp0N3 — LEGACYfutbol (@LEGACYfutbol) 12 mai 2015

L'individuel et le collectif

Des tours de passe-passe

Par Florian Cadu

Propos recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 2 avril dernier, il n’y en avait que pour Lionel Messi . Normal : ce jour-là, l’Argentin passe encore son temps à ridiculiser le Real Madrid et sa prestation XXL (deux buts dont celui de la victoire dans le temps additionnel) permet à son équipe de s’emparer du. Mais au-delà du spectacle ancré dans les cerveaux, un autre footballeur écrit l’histoire en soignant ses statistiques. Son nom ? Marc-André ter Stegen . Face à Cristiano Ronaldo et consorts, le portier réalise en effet pas moins de douze arrêts. Un record cette saison en Liga, et du jamais-vu à Barcelone depuis plus d’une décennie (2003-2004) toutes compétitions confondues. Si les mémoires n’étaient pas si courtes dans le monde du football, cette performance rappellerait immédiatement celle de l’Allemand une soirée européenne de mai 2015, où le Bayern Munich était venu échouer sur un mur. Preuve que le gardien ne se démonte pas lors des grands rendez-vous.Pourtant, dans les consciences collectives, le pas assez sexy Ter Stegen ne fait absolument pas partie des meilleurs de la planète à son poste. Les médias parlent peu du garçon de 25 ans et préfèrent s’arrêter sur la robotisation de Manuel Neuer ou les sauts de chat de David de Gea. De quoi dégoûter le bonhomme ? Pas vraiment. Pas du tout, même. Car Marc-André se fiche pas mal de faire lades journaux, et n’est pas du genre à se mettre en avant. «, relève Igor de Camargo, son ancien partenaire au Borussia Mönchengladbach entre 2010 et 2013.» Voilà en partie pourquoi celui qui a quitté la Bundesliga pour la Catalogne en 2014 ne souffre pas de ce relatif manque de reconnaissance – qui existe aussi «» – : de nature peu exposé, Ter Stegen ne cherche pas la lumière.Ce qui ne veut pas dire que l’homme n’a pas de caractère, au contraire. Pour preuve, ce serait même lui qui aurait exigé le départ de Claudio Bravo en début de saison en se plaignant de son statut (Bravo jouait les coupes et Ter Stegen le championnat l’an dernier) tout en menaçant de partir si la situation ne changeait pas. «, confirme De Camargo, aujourd’hui à l’ APOEL Nicosie » Pour avancer, le gardien ne connaît qu’une recette : travail, travail, travail. Pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers. «, reprend le Belge.La force du dernier rempart catalan, c’est aussi son profil de portier 2.0, «» , et dont Neuer reste la meilleure publicité. Ses qualités de relanceur, Ter Stegen les possède depuis longtemps, rappelle Igor de Camargo : «» Du coup, l’attaquant n’a pas été surpris de le voir débarquer en Catalogne. Et de l’observer triompher là-bas : «Encore une fois, les chiffres donnent raison au principal intéressé. En août 2016, l’international (neuf sélections) a ainsi réussi 51 passes lors d’une victoire sur le terrain de l’ Athletic Bilbao . Et touché 62 ballons. Un bilan supérieur à... 185 autres joueurs de champ du championnat lors de cette journée (seuls onze avaient fait mieux). De même, lors du dernier Daniel Carvajal et Luka Modrić représentent les trois uniques Madrilènes à avoir réalisé davantage de passes que Marc-André. Ça valait bien une prolongation de contrat jusqu’en 2022. Laquelle sera bientôt officialisée. Mais personne ne s’attardera dessus, évidemment.