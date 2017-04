Ten Cate refuse les Pays-Bas

0

Personne ne veut prendre la place.Le directeur technique de la KNVB, Hans van Breukelen , devait annoncer le nouveau sectionneur des Pays-Bas dans les prochains jours. Mais cela va prendre plus de temps que prévu.L'entraineur Henk ten Cate, qui était le premier choix de Breukelen , vient d'annoncer qu'il n'entrainera pas les» a déclaré le Batave au quotidienLa Fédération hollandaise se retrouve donc coincée, alors que l'équipe est seulement quatrième de son groupe de qualification pour le Mondial 2018 en Russie . Ils se trouvent même à six points de la France , le premier qualifié et reste derrière la Suède et la Bulgarie En fait, l'objectif des Pays-Bas , c'est de rester à la maison pour chaque compétition, c'est ça ?