« Techniquement, le coup de pied d’Évra est parfait ! »

Champion du monde de karaté (catégorie -84 kg) en 2012, médaille de bronze en 2016, Kenji Grillon est l’expert parfait pour décortiquer le coup de pied de Patrice Évra, balancé au visage du supporter de l’OM, ce jeudi soir, à Guimarães. Et le karateka est formel : le geste est parfaitement exécuté.

Patrice Évra's Kung fu kick is better with music I LOVE THIS GAMEpic.twitter.com/vLGX6PaVCH — SportsJOE (@SportsJOE_UK) 2 novembre 2017

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Franchement, techniquement, le coup est parfait !Ce n'est jamais vraiment parfait, mais c’est très bien exécuté techniquement. Je ne valide pas ce qu’il a fait, c’est grave. Mais si on parle purement karaté, c’est un Mawashi-Geri gauche, il marque bien le pied d’appui, et le coup est bien réalisé. En plus, on peut voir qu’il a une bonne souplesse, il a touché la tête. Derrière, on voit que Évra réussit à se rattraper alors qu’il est un peu déséquilibré.Non, le foot, c’est un jeu avec les pieds. Les footballeurs ont le jeu de jambes. Zlatan Ibrahimović a fait du taekwondo, Évra, dans ses vidéos, il fait des sports de combat. Mamadou Sakho fait aussi des sports de combat.Je pense qu’il s’est demandé : «» Après, il a posé ses appuis, il avait la détente, et c’est parti. Rolando le tenait par le bras, mais il est surpris. Il s’attendait peut-être à une claque ou un coup de poing, mais c’est rare de sortir un coup de pied comme ça.Le kung fu de Cantona, c’est le! Cantona, il prend de l’élan pour traverser le supporter. Là, encore, ça va, sur le coup de pied d’Évra, il y a du retour. C’est-à-dire qu’il revient sur ses appuis.Il ne s’y attendait pas ! Heureusement que l’autre supporter met la main pour protéger le visage. Parce s’il le prend en pleine face, il peut tomber K-O.Oui, s’il le prend dans la tempe, ou au niveau du menton, de la carotide, il peut tomber K-O. Parce qu’Évra y est quand même allé de plein fouet... Après, heureusement que c'était à Guimarães. Au Vélodrome, je ne pense pas qu'il aurait osé faire ça. Il n'aurait pas pu sortir du stade !