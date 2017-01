Tchagouni, l’Épervier du Lot-et-Garonne

Avec Cédric Mensah (Le Mans), Baba Tchagouni est le remplaçant de Kossi Agassi chez les Éperviers du Togo. Le gardien de Marmande (CFA2), en France depuis presque dix ans, a pourtant du mal à sortir de l’anonymat.

Traumatisé par un but encaissé par Nenê

Cabinda et profondeurs du CFA2

Par Alexis Billebault

Tous propos recueillis par AB

Christophe Manzato, le président du FC Marmande 47, se souvient encore de sa rencontre avec Baba Tchagouni, en 2015. Le gardien togolais venait de passer deux ans sans jouer, après son départ de Dijon , et il s’était pointé dans la sous-préfecture du Lot-et-Garonne avec un léger excédent de bagages. «» , se marre le dirigeant du club de CFA 2. Tchagouni, alors âgé de vingt-quatre ans, vient de passer deux ans au chômage, après avoir été tout près de signer à Al-Hilal Omdurman, l'un des deux meilleurs clubs soudanais, en 2014. «» Le surpoids de l’international togolais n’effraie pourtant pas les décideurs marmandais, qui étudient d’un peu plus près son CV. «» , poursuit Manzato. Pour retrouver son poids de forme, Tchagouni se met minable. «Baba Tchagouni, né à Lomé en décembre 1990 et formé à l’Académie Planète Foot, est arrivé en France en 2007, à Martigues. Deux ans plus tard, Dijon , alors en Ligue 2, lui fait signer son premier contrat professionnel, après l’avoir mis à l’essai plusieurs jours. «» , explique Patrice Carteron, ancien entraîneur du DFCO (2009-2012). À Dijon , le Togolais passe l’essentiel de son temps en CFA 2, fait quelques bancs en championnat et joue un peu dans les coupes nationales. En février 2012, alors que le DFCO est en Ligue 1, l’ex-défenseur lyonnais décide de le titulariser pour un huitième de finale de Coupe de France face au PSG (0-1). «» , poursuit Carteron.À la fin de son contrat, Tchagouni, prêté entre-temps à Lille (janvier-juin 2010) où il ne joue pas, ignore qu’il va passer deux ans au chômage, loin de la sélection togolaise qu’il fréquentait depuis 2009 et avec qui il vit le traumatisme de l’attentat de Cabinda en janvier 2010, quelques heures avant le début de la CAN en Angola Claude Le Roy , le sélectionneur des Éperviers depuis le mois d’avril dernier, l’a rappelé et a même décidé de l’inclure dans la liste des vingt-trois pour l’édition gabonaise. «À Marmande, où il est sous contrat jusqu’en juin 2018, on s’attend évidemment à ce que Tchagouni quitte un jour l’anonymat du CFA2 pour un championnat un peu plus relevé. Frédéric Parisot, son entraîneur, sait que cela finira bien par arriver. «» Marmande, qui rame dans les profondeurs de son groupe en CFA2, espère que son Togolais préféré ne rentrera pas trop tard du Gabon . Et qu’avant de plier les gaules, il aidera le club qui l’a relancé à sauver sa place en CFA2...