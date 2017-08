Taye Taiwo s'exile en Suède

1

Oui, Taye Taiwo joue encore au foot.En même temps, l'ancien défenseur marseillais, champion de France en 2010, n'a que 32 ans. Après ses six saisons solides à Marseille , avec 25 buts en 271 matchs sur le Canebière, on oublierait presque qu'il est parti de l'OM à seulement 26 ans. Bon, ensuite, le Nigérian a pas mal galéré. Après ses passages au Milan AC, à QPR, au Dynamo Kiev , à Bursaspor, à Helsinki et au Lausanne Sport - tout ça en six ans -, Taiwo rejoint l'AFC Eskilstuna, jeune promu en première division suédoise.D'ailleurs, ce n'est pas l'OM qui cherche un arrière gauche ?