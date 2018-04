Tawamba, la saison du plaisir

À 28 ans, le Camerounais Léandre Tawamba est devenu international le 25 mars dernier face au Koweït (3-1). L’attaquant du Partizan Belgrade a beaucoup voyagé avant de se poser dans le prestigieux club serbe, où il s’est construit une petite réputation. Afrique du Sud, Slovaquie, Libye, Kazakhstan... Avec, maintenant, l'éventualité de s’envoler vers un championnat plus relevé.

Cette ambition ne l’a jamais quitté. «» À part peut-être son séjour au Kazakhstan en 2016, au Kaïrat Almaty, davantage motivé par l’aspect financier. «(ex- Arsenal , (ex- Bayern Munich Les joutes continentales, Léandre Tawamba les a retrouvées cette saison avec le Partizan Belgrade , qu’il a rejoint début 2017. Éjecté de la Ligue des champions avant la phase de poules par l’ Olympiakos Le Pirée (1-3, 2-2) après avoir éliminé les Monténégrins du Budućnost Podgorica (2-0, 0-0), le club serbe, reversé en Ligue Europa, a avalé l’obstacle Videoton (4-0, 0-0) et atteint la phase finale, terminant deuxième du groupe B derrière le Dynamo Kiev . «» L’hiver dernier, Tawamba aurait pu quitter la Serbie pour la Belgique ou la Turquie . Mais l'état-major belgradois a posé son veto très rapidement, reportant à cet été un éventuel départ du buteur (onze réalisations en championnat).Il avait quitté Almaty pour zéro euro, acceptant de diminuer son salaire kazakh pour évoluer dans une Ligue plus visible. S’il déménage dans deux mois, l’opération rapportera donc un peu d’oseille à son employeur. «Le profil du joueur, capable de jouer milieu offensif ou en pointe (comme c’est le cas au Partizan où Miroslav Đukić associe le Camerounais avec l’international serbe Ognzen Ožegović dans son 4-4-2), a de quoi séduire, selon un agent bien introduit sur le marché serbe. «» , estime ce dernier. Et les 18 buts toutes compétitions confondues inscrits jusqu’à présent ont (r)éveillé quelques intérêts en Allemagne , en Belgique ou même en France Avant d’envisager un avenir dans un championnat plus exposé, l’international camerounais a beaucoup voyagé. Et pas forcément là où il s’y attendait. Né à Yaoundé d’un père chauffeur (aujourd’hui décédé) et d’une mère couturière, puis formé au Eding Sport, Tawamba a ensuite évolué à Jeunesse Star (Ligue 2) avant d’effectuer ses débuts professionnels à l’Aigle Royal Menoua en 2007. «Ce sera en Afrique du Sud , au FC Cap Town, dont l’entraîneur Jozef Vukušić tiendra un rôle primordial dans l’évolution de sa carrière. «(un peu moins de 3000 euros, N.D.L.R.)À l’hiver 2013 donc, Tawamba découvre Nitra, un club qui se bat pour rester en SuperLiga slovaque. Le Camerounais, avec ses trois buts, contribue au maintien desavant de suivre une nouvelle fois Vukušić à Ružomberok, une formation un peu plus à l’aise sportivement et financièrement. «» Sauf que Jozek Vukušić, son mentor, a un peu de mal à rester en place. Le technicien accepte une offre d’Al Ahly Benghazi, un club libyen engagé en Ligue des champions africaine 2014 et l'emmène dans ses valises.L’anarchie régnant en Libye interdit toute présence jugée non indispensable sur le sol d’un pays devenu un des plus dangereux de la planète et où, dans certaines provinces, les islamistes font leur loi. «, se marre Tawamba, qui ne perd pas tout dans cet exil nord-africain, où il voit son salaire atteindre les 9000 euros mensuels.Depuis Almaty, celui qui a porté le maillot camerounais dans les catégories de jeunes, disputant même les qualifications pour les Jeux olympiques de Londres de 2012, comprend aussi qu’ Hugo Broos , le sélectionneur belge des Lions indomptables, ne se farcit pas tous les jours au petit déjeuner les images du championnat kazakh. «» , ajoute l’attaquant. Avec dans un coin de la tête la CAN 2019, que son pays organisera. Alexandre Belinga , le coach intérimaire, lui a offert sa première sélection le 25 mars dernier face au Koweït (3-1). Un match que Tawamba a même commencé dans la peau d’un titulaire. Il n’a désormais plus qu’à attendre que le nouveau boss des Lions, lequel devrait – en théorie – être nommé en mai, communique sa liste pour les matchs amicaux prévus en fin de saison. Et qui sait...