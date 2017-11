Tavecchio n'est plus le président de la fédération italienne

Petage de plombs complet de #Tavecchio en conférence de presse qui se met à parler français ! Sors de ce corps De Funès !pic.twitter.com/5MWNPoStOV — Valentin Pauluzzi (@vpauluzzi) 20 novembre 2017

AC

Il a fini par lâcher l'affaire.Le président de la fédération italienne de football Carlo Tavecchio a donné sa démission ce lundi. En poste depuis trois ans, l'homme de soixante-quatorze ans s'est finalement décidé à rendre les clés de la fédération italienne à la suite de la fâcheuse élimination de laface à la Suède en barrage pour la qualification à la Coupe du Monde en Russie Tout ne s'est pas fait naturellement puisque Tavecchio avait dans un premier temps refusé de passer la main, et cela même après l'éviction du sélectionneur Giampiero Ventura . Mais pas mal de voix se sont élevées en Italie pour contester ce maintien, à l'image de celle du ministre des Sports Luca Lotti ainsi que d'autres dirigeants importants du football transalpin, et ont poussé en faveur de cette démission au cours de la réunion d'aujourd'hui au Conseil Fédéral. À l'heure actuelle, la fédération italienne ne compte ni président, ni sélectionneur et est également dépourvue de président de Serie A et de Serie B. Tavecchio n'a pas forcément bien pris la nouvelle, expliquant notamment «» , au cours d'une conférence de presse surréaliste qu'il a terminé en français.Il suffit d'imaginer Noël Le Graët acter son départ en italien pour imaginer la folie de la scène.