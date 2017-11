Tavecchio accusé de harcèlement sexuel

AC

Sale semaine pour Carlo Tavecchio Poussé à la démission ce lundi, l'ex-président de la Fédération italienne de football se trouve désormais au cœur d'un scandale de harcèlement sexuel. Mis en cause par une dirigeante italienne, Tavecchio aurait franchi la ligne rouge à plusieurs reprises et notamment une fois au cours d'une réunion de travail à huis clos entre les deux protagonistes.L'homme de 74 ans aurait «» à plusieurs reprises. Pour étayer ses dires, la victime affirme être en possession d'enregistrements sonores et vidéo et compte bien aller au tribunal.