Tatouages, Twitter et Totti : bienvenue en Serie A, Ciciretti

Amato Ciciretti a inscrit ce dimanche le premier but de Benevento en Serie A. Formé à la Lazio, puis à la Roma, ce joueur de 23 ans est un fan absolu de tatouages, et surtout de Francesco Totti.

Des Giallorossi aux Giallorossi

Benvenuti sul mio profilo ufficiale! Se raggiungerò 500 retweet mi tatuerò il logo di Twitter! ⚽️🐥 pic.twitter.com/SHy6jFQSPq — Amato Ciciretti (@Ciciretti) 31 décembre 2016

Après le premier but en Serie B, le premier but en Serie A

Par Éric Maggiori

Le 28 mars 1993, Francesco Totti fait ses grands débuts en Serie A. Le 16 décembre de la même année, le petit Francesco dispute son premier match en tant que titulaire avec le maillot de la Roma, à l'Olimpico, en Coupe d' Italie . Quinze jours plus tard, dans cette même ville de Rome, Amato Ciciretti voit le jour. Le gamin va ainsi grandir dans la Ville Éternelle avec le mythe de Totti. Il a 7 ans et demi quand, en juin 2001, la Roma remporte le troisième Scudetto de son histoire, avec Totti en superstar. Pourtant, c'est bien la Lazio qui le repère en premier et le fait venir chez ses jeunes. Il aurait pu être l'un de ces gamins contrariés, qui évoluent dans le club qu'ils ne supportent pas (comme Romagnoli,formé à la Roma). Heureusement pour lui, Bruno Conti vient le récupérer et le ramène dans le camp. C'est là-bas qu'Amato Ciciretti va grandir, au milieu d'une superbe génération.Les adeptes de la Serie A vont le découvrir cette saison. Et vont s'en délecter. Déjà, il y a un nom. Amato Ciciretti. Un blase de film. Ensuite, il y a une teinture blonde tout droit sortie des années 2000, et un corps couvert de tatouages. Le 31 décembre dernier, pour fêter ses 23 ans et son arrivée sur Twitter, il balançait une vidéo dans laquelle il annonce qu'il se tatouerait le logo Twitter si la vidéo en question atteignait 500 retweets.Évidemment, elle les a atteints (1034 très exactement), et le joueur a tenu promesse en février. Il a ainsi tatoué le petit oiseau bleu et son pseudo Twitter, juste en dessous d'un Scudetto tricolore qu'il s'était tatoué après avoir remporté le titre chez les jeunes de la Roma, en 2010. L'année suivante, en 2011, il avait gagné, sous les ordres d' Alberto De Rossi (père de Daniele), le Scudetto Primavera.Dans cette équipe, on retrouve notamment Alessandro Florenzi (Roma), Federico Viviani SPAL ), Gianluca Caprari et Valerio Verre Sampdoria ), Luca Antei et Matteo Politano Sassuolo ). Ciciretti est alors l'un des plus talentueux et l'un de ceux en qui l'on fonde le plus d'espoirs.Pourtant, il ne va pas réussir à passer en équipe première comme son idole Totti, malgré une patte gauche soyeuse. Il va enchaîner les prêts dans les divisions inférieures, à la Carrarese, L'Aquila, la Pistoiese et Messina. Lui aimerait revenir à Rome, mais aucun directeur sportif du clubne lui offre cette chance. Alors, à l'été 2015, il signe chez un autre club Benevento . Le déclic. Pour sa première saison là-bas, en Lega Pro, il est l'un des fers de lance de l'équipequi, au terme de la saison, obtient la première montée en Serie B de son histoire. Et le 27 août 2016, face à la SPAL , Amato Ciciretti entre dans l'histoire en inscrivant, sur penalty, le tout premier but de Benevento en Serie B.La saison 2016-2017 de Benevento est triomphale. Ciciretti, numéro 10 de Totti sur les épaules, régale le stadio Ciro Vigorito. Outre le premier but de la saison, il plante des pions décisifs contre le Hellas (2-0), Cesena (2-1) ou Latina (2-1). À la fin de l'année, Benevento, cinquième de Serie B, remporte leset décroche son billet pour la Serie A. Une Serie A à laquelle le club n'avait jamais goûté dans son histoire.Et ce dimanche 20 août 2017, sur la pelouse de la Sampdoria , qui est venu inscrire le premier but de Benevento dans l'élite, d'un amour d'enroulé du pied gauche ? Amato Ciciretti. Qui, symboliquement, a donc lui aussi inscrit son premier but en Serie A, le jour où Francesco Totti assistait à son premier match de la Roma en tant que dirigeant. Certains y verront un signe. D'autres se contenteront de voir là l'arrivée d'un nouveau joueur frisson en Serie A. Ou, comme les Italiens adorent les appeler, d'un «» (un numéro 10 de terrain de banlieue).