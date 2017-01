En kiosque le 26 janvier

TAMPON! #3

+Couverture

Baptiste Serin. Il est jeune, il a une bonne tête et occupe le poste stratégique chez les Bleus de demi de mêlée. Et si on appelait à voter Serin en 2017?

Frédéric Michalak. À peine majeur, il était déjà une star de son sport. À 34 ans, il revient sur une carrière faite de hauts et de bas, mais toujours guidée par son amour du jeu. Entretien avec un homme qui a des choses à dire sur son métier.

André Boniface. Avec Guy, son regretté frère, il a peut-être formé la plus belle paire de centres vue dans l’histoire du XV de France. À 82 ans, le Landais n’a pas perdu sa verve légendaire et pimente ses souvenirs de quelques piques. La parole est à l’attaque