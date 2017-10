Tabárez déclare Luis Suárez apte à jouer

28

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

retourne au combat. Luis Suárez ne devrait finalement pas être opéré. La veille du dernier match de qualification face à la Bolivie , Óscar Tabárez, son sélectionneur, s’est voulu rassurant sur l’état de santé de l’Uruguayen., a tranché le technicien pourIl reste cependant inquiétant et bien moins efficace que l’an dernier. Il n’a d’ailleurs plus marqué en sélection depuis quasiment un an, face à la Colombie (2-2).