Tabanou, un destin à l'instinct

Après s'être paumé à l’étranger à Swansea, puis en prêt à Grenade, Franck Tabanou est discrètement revenu en Ligue 1 cet été du côté de Guingamp. Le retour d'un écorché vif, qui se laisse surtout guider par ses intuitions. Avec, en fil rouge, cette volonté de foncer quoi qu’il arrive à l’abordage. Et toujours depuis son coté gauche.



Par Adrien Candau et Adrien Hémard

Propos de Jessy Moulin, Jean-Marc Philippon, Yamina Akabi et Romain Tulliaud recueillis par AC et AH

Plus jeune, il raconte qu’il lui était quasiment impossible de forcer sa nature. « Franck Tabanou n’a jamais été d’un genre calculateur. Dans la vie comme à l'entraînement, son instinct lui souffle d’aspirer à la tranquillité, parfois un peu trop au goût de ses formateurs et entraîneurs successifs. Pour finalement lui permettre de lâcher la bête en match, dans un mélange d’inspirations osées et d’impulsivité.Son instinct, justement, constitue à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Il permet d’abord à ce natif de Thiais, en région parisienne, de sortir immédiatement du lot dans le club de son enfance, l’AS Choisy-le-Roi «» , rembobine Yamina Akabi, une des responsables du club Francilien. «» Lors de sa dernière année au club, Tabanou, un peu trop facile pour évoluer avec les gamins de son âge, est même surclassé : «, se souvient Romain Tulliaud, responsable technique à l’AS Choisy.» Son souhait semble alors exaucé quand le Havre lui propose d’intégrer son centre de formation. Mais l’expérience s’avérera être l’un des échecs les plus cuisants et douloureux de sa carrière de joueur.Car en Normandie, Tabanou va morfler. Encore aujourd’hui, il reste évasif quand on lui demande de parler de cet épisode de sa carrière, se bornant à déclarer pudiquement que «» . L’exigence et la concurrence quotidienne du centre de formation du HAC offrent alors un contraste saisissant avec l’environnement familier auquel il avait été habitué. «» , se souvient Yamina Akabi. À quinze ans, le constat d’échec est là, amer. Tabanou, de retour chez lui à Thiais, sait qu’il ne passera peut être jamais pro. Mais il n'arrête pas le football pour autant, en jouant un an au CFF Paris «» , où il casse la baraque. Ce qui lui vaut d'être à nouveau repéré, cette fois ci par les recruteurs de Toulouse, prêts à lui donner une seconde chance. Mais Tabanou hésite. Son passif, la peur d’un nouvel échec, le font douter : «Pourtant, ses craintes se dissipent rapidement et l'adolescent se décide à franchir une nouvelle fois le pas. C’est même avec une réputation «» que Tabanou débarque au TFC, selon Jean-Marc Philippon, alors responsable du centre de formation du club. Une période cruciale pour le joueur, ou son caractère, sur comme en dehors du pré, achève de se dessiner. «, se souvient Jean-Marc Philippon.» Pour l’aider à s’épanouir, l’éducateur laisse alors Tabanou exprimer, sans trop de restrictions, son registre de milieu de terrain spontané et fantaisiste, dont le pied gauche constitue la meilleure des armes : «» Pourtant, entre deux entraînements ou matchs, Philippon se rappelle plutôt d'un «» Signe aussi que Franck Tabanou n’est pas tout à fait le même homme sur un terrain de foot qu’ailleurs. Le joueur l'avait d'ailleurs concédé peu après son arrivée à l’AS Saint-Étienne en 2013 : «Les années de formation de Tabanou mettent également en relief les défauts qui lui seront reprochés quand il évoluera à l'échelon professionnel avec le TFC . Le Francilien sera souvent caractérisé comme un joueur capable de fulgurances techniques, mais aussi nerveux - en attestent ses nombreux cartons rouges évitables - et très irrégulier. «» , poursuit Philippon. Le rendu inégal de ses performances n'empêchera néanmoins pas Tabanou de débuter en équipe première du TFC à vingt ans, en mai 2009, face à l’OM, au Vélodrome : «» Il s’affirme ensuite comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la génération dorée de Toulouse, avant de quitter les Violets pour Saint-Étienne en 2013, après une dernière saison plus délicate. «» , expliquait alors l’ancien joueur de Toulouse et des Verts, Pascal Despeyroux, qui avait conseillé au joueur de signer à l’ ASSE Chez les Verts, le gaucher continuera de s’affirmer et de progresser malgré des débuts un peu prise de tête, au sens littéral du terme. «, se souvient Jessy Moulin , le portier de l’ ASSE Christophe Galtier décide aussi de l’aligner latéral plutôt que milieu gauche, son poste de prédilection. «, poursuit Moulin.» Finalement à l’aise dans son nouveau rôle, Tabanou déroule chez les Verts, jouant plusieurs rencontres de C3 et alignant près de 65 matchs de Ligue 1 en deux saisons. Mieux, Franck se fond comme il se doit dans le vestiaire stéphanois, enchaîne les parties de cartes entre deux entraînements. «» , se marre Moulin.En janvier 2016, Mister T est transféré à Swansea, où il compte bien «» dans sa carrière., son expérience à l’étranger sera un échec cuisant. Son temps de jeu est famélique et Tabanou broie du noir. Peut être aussi parce qu’au fond, avec sa raie sur le côté, ses oreilles dégagées et son accent de titi parisien, Franck Tabanou est un type un peu troppour s’épanouir outre manche. Le joueur confiera lui même àêtre arrivé au Pays de Galles «» Une expérience qui casse la phase ascendante de sa carrière. «» . Après un retour en prêt de six mois à Saint-Étienne, puis un autre bail d’un an à Grenade, Tabanou et Swansea décideront finalement de se séparer d’un commun accord. La suite ? Une signature à Guingamp cet été, pour tenter de relancer la machine. Quasiment privé de temps de jeu en Espagne, le latéral n’est pas encore prêt physiquement pour évoluer avec l’équipe première. Mais Antoine Kombouaré a fait savoir qu’il comptait sur lui : «» La dernière fois que Tabanou avait débarqué dans un club avec un tel état d’esprit, c’était à Toulouse. Avec le succès qu’on connaît. Le Roudourou a donc le droit d’espérer voir l’un de ses caramels très prochainement. Du gauche, évidemment.