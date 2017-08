Tabanou rebondit à Guingamp

Franck Tabanou, 28 ans, est sur le point de s’engager avec l’En Avant de Guingamp.>>>https://t.co/dyUkUvD7pB<<< pic.twitter.com/yIkJFBFJvh — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 1 août 2017

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On sait ce qu'on perd, jamais ce qu'on gagne.Après des aventures compliquées outre-Manche et outre-Pyrénées, à Swansea et Grenade, Franck Tabanou revient en Ligue 1. Un championnat qu'il avait d'abord quitté en 2015 après six saisons convenables (quatre à Toulouse, deux à Saint-Étienne), et qu'il avait retrouvé de janvier à mai 2016, toujours chez les Verts.Mais cette fois, l'arrière gauche de 28 ans ne revient pas en France pour seulement quelques mois. Libre de tout contrat, l'ancien Toulousain a d'abord mis un râteau au promu amiénois, qui lui proposait un bail de trois ans, avant de filer en Bretagne. Tabanou rejoint ainsi Guingamp, qui l'a annoncé sur Twitter avant même la visite médicale et la signature du joueur, prévues ce mardi après-midi.À Guingamp, Tabanou veut repartir de l'avant.