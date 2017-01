0

Adel Taraabt retrouve la Serie A. Deux ans et demi après avoir quitté le Milan AC, le Franco-Marocain va donc fouler à nouveau les pelouses italiennes avec, cette fois, les couleurs du Genoa sur le dos.Dans une situation compliquée à Lisbonne où il ne jouait plus du tout depuis maintenant plus d'un an, le milieu de terrain a donc trouvé une super opportunité de relancer sa carrière chez le 12e de Serie A. Lié avec le Benfica jusqu'en 2020, le joueur a été prêté pour une durée d'un an et demi.Le temps de mettre, enfin, tout le monde d'accord ?