Taarabt, 668 jours à la cave

Prêté au Genoa par Benfica, Adel Taarabt n’a jamais joué avec le club portugais. Depuis un an et demi, donc. La faute à une hygiène de vie qui laisse à désirer ou à des dirigeants trop intransigeants ? Un peu des deux, sans doute.

La presentazione ai media è fissata giovedì, alle ore 11, presso la sala stampa del Signorini. #Taarabt @SerieA_TIM https://t.co/ovvrG009jD — Genoa CFC (@GenoaCFC) 10 janvier 2017

Vitória comme Redknapp

L'Italie comme renaissance ?

Par Florian Cadu

668. C’est le nombre de jours passés sans qu’ Adel Taarabt ne dispute une seule seconde d’un match professionnel. La dernière fois, c’était le 22 mars 2015, en Premier League. Les Queens Park Rangers recevaient Everton lors de la trentième journée pour une défaite 2-1, et Taarabt était entré à la 82minute. Voilà le souvenir le plus récent qu’on peut avoir du joueur sur un terrain de football. Et 668 jours, c’est long. Très long. Surtout pour un gars passé par Tottenham ou Milan et qui a été couronné meilleur joueur de Championship 2010-2011. Pourtant, le Genoa s’est laissé tenté et a pris le pari : il vient d’engager Adel pour six mois, prêté en provenance du Benfica Alors, que s’est-il passé en un an et demi pour l’éternel absent des feuilles de match ? Une grave blessure ? Une grosse dépression ? Une interdiction de jouer à la suite d'un transfert douteux ? Une sanction sévère après une prise de produits dopants ? Une agression sur un arbitre qui a mis en rogne les fédérations ? Un projet humanitaire volontaire qui a mis sa carrière entre parenthèses ? Non, rien de tout ça. Après sa signature au Benfica , le club portugais a simplement estimé qu’il était hors de forme avant de se prendre irréversiblement la tête avec le Marocain.Tout commence à l’été 2015. Lâché gratuitement par QPR, Taarabt s’engage cinq ans avec Benfica pour un salaire d’un million d’euros nets par mois, avec la ferme intention de rebondir après une saison 2014-2015 foirée en Angleterre . Problème : selon les dirigeants, le milieu débarque avec un bide bien rempli et quelques kilos désavantageux. «» , indiquera d’ailleurs plus tard son président Luis Filipe Vieira sur TVI. Par ailleurs, celui qui a enchaîné les frasques dans ses précédents clubs confirme sa réputation de fêtard, en se faisant pincer par les médias locaux durant une sortie nocturne alcoolisée. Selon les journaux, l’épicurien se rend à l’entraînement du lendemain encore éméché, et est éjecté du groupe sur le champ.Ne parvenant visiblement pas à retrouver la forme (c’est en tout cas l’avis de son entraîneur Rui Vitória ), l’ennemi d’ Harry Redknapp – qui lui avait adressé les mêmes reproches en Angleterre – ne prend part à aucun match de l’équipe première. Zéro. Même pas en coupe. Et ce, durant toute la saison, qu’il occupe avec sept titularisations en réserve. Excédé, le malheureux explose alors de manière maladroite dans une interview accordée àen août dernier : «. »Bingo pour le patron du Benfica , qui n’attendait apparemment qu’un pseudo faux pas public pour officialiser le point de non-retour avec Taarabt. «, décide ainsi Vieira.» Voilà comment le pestiféré Adel se retrouve aujourd’hui à Gênes, où il va devoir se racheter une conduite et surtout montrer qu’il peut retrouver (rapidement) la forme.Reste une question, essentielle quand même : l’homme de vingt-sept ans a-t-il désormais perdu l’envie, ou est-il au contraire habité par un fort esprit de revanche ? Ses déclarations lors de sa présentation en Italie font pencher la balance du côté de la seconde option : «(...)(...)(...)» Et de conclure : «» Alors quand cela dure plus d'un an et demi...