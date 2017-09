Swansea ralentit Tottenham

Décidément, Tottenham n'y arrive pas à Wembley. La formation de Mauricio Pochettino a rendu une pâle copie en cette cinquième journée de Premier League.En cinq rencontres de Premier League, Tottenham ne s'est jamais imposé à « domicile » . Contraint de jouer à Wembley jusque la livraison de leur nouveau stade, lesy sont maudits : en trois rencontres disputées, ils y ont lâché pas moins de neuf points (2 matchs nuls et une défaite). Plus inquiétant encore, la prestation des coéquipiers de Moussa Sissoko . Florilège de centres manqués, frappes hors du cadre et autres ballons perdus.Bien qu'ils aient été plus dominants au retour des vestiaires, à aucun moment lesont laissé l'impression qu'ils pouvaient s'imposer. Mis à part un coup franc d' Harry Kane détourné par Fabiański (9), une autre frappe de Song détournée (11) et une barre transversale à l'heure de jeu (58) par Harry Kane Tottenham a déjoué avec seulement huit frappes cadrées sur 26 tentées.Notons la prestation de Serge Aurier qui s'est rendu disponible lorsqu'il est rentré en cours de jeu (63) et sur qui aurait pu être sifflé un penalty en fin de match (86). Tottenham pointe provisoirement à la cinquième place du championnat.