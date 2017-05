Swansea parti pour rester, Bournemouth soigne sa sortie

0

Manchester City 2-1 Leicester

Sunderland 0-2 Swansea

Bournemouth 2-1 Burnley

Middlesbrough 1-2 Southampton

En Championship depuis un bout de temps, Sunderland a encore un rôle à jouer en fin de saison, celui de l'arbitre. Une semaine après avoir été gagner à Hull City , lesont filé un bon coup de patte à Swansea en se soumettant à leurs visiteurs. Deux sorties sur blessure avant la 40(Denayer et Anichebe), c'en est trop pour les joueurs de Moyes. Surtout lorsque Sigurdsson dépose sa treizième passe décisive sur le crâne de Llorente pour sa quatorzième réalisation de la saison. Alors, quand Naughton inscrit son premier but en Premier League d'un missile parti de la droite de la surface, les supporters desinvités par les joueurs peuvent faire la fête : si Hull ne s'impose pas demain à Crystal Palace Swansea sera sauvé. Merci les chats noirs.La dixième place pour l'un, la douzième pour l'autre : les objectifs des deux clubs sont modestes, mais Bournemouth tient à soigner sa dernière sortie à domicile pour conclure une belle saison. Un premier but de Stanislas, du gauche, contre son ancien club au cœur d'une première période insipide, un second but de King, toujours du gauche, deux minutes après l'égalisation, de la tête, de Vokes, et le rideau peut-être tiré au Vitality Stadium. Bon, pour la qualité de jeu en revanche, il faudra repasser la saison prochaine.Une équipe déjà reléguée, l'autre n'ayant plus rien à jouer : autre rencontre à gros enjeu au Riverside Stadium. Et autre rencontre au niveau hasardeux, dont le principal fait d'arme est le penalty manqué par Shane Long à l'heure de jeu. Car c'est un 0-3 que rate l'attaquant irlandais, après sa passe décisive pour l'ouverture du score d'un Rodriguez complètement esseulé, et après le joli but de Redmond, qui avait remplacé Boufal à la mi-temps. Complètement stone, Middlesbrough sursaute pourtant grâce au premier but depuis deux ans de Bamford. Mais c'est insuffisant et lesde Puel peuvent braquer la neuvième place. Quelle vie.