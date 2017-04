Swansea et Hull ne lâchent rien, Boro abandonne

Défait à Bournemouth (4-0), Middlesbrough va devoir réaliser un miracle pour espérer se maintenir en Premier League la saison prochaine. Un maintien pour lequel Swansea, vainqueur de Stoke (2-0), et Hull, tombeur de Watford (2-0), se battent comme des lions.

0

West Ham 0-0 Everton

Swansea 2-0 Stoke City

Bournemouth 4-0 Middlesbrough

Hull City 2-0 Watford

Par Steven Oliveira

Avoir le ballon dans les pieds, c'est bien, mais savoir quoi faire de cette sphère, c'est mieux. Et, Everton en a fait la mauvaise expérience sur le terrain de West Ham . Incapables de se montrer dangereux, malgré leur domination, lesse sont même fait quelques frayeurs sur les contres des, aussi forts que leurs adversaires dans l'utilisation du cuir. Ne sachant pas quoi faire du ballon, les deux équipes se le sont alors renvoyé durant l'intégralité de la seconde période pour offrir un piètre spectacle aux spectateurs de l'Olympic Stadium.Quasiment assuré de son maintien, Stoke City termine la saison en roue libre après un premier acte réussi. Tandis que lesont déjà la tête à l’organisation de leurs vacances, les, eux, ont un maintien à aller chercher. C’est donc avec le couteau sous la gorge que les Gallois attaquent la rencontre. Et, visiblement cette pression de leur dix-huitième place au classement ne leur fait pas peur puisqu’ils ouvrent la marque très vite grâce à Fernando Llorente qui soulève son mètre 95 pour rabattre de la tête le corner de Sigurdsson (10). Devant au score, Swansea calme alors le jeu et fait tourner le chrono face à desinoffensifs. Pourtant, l’arbitre offrira à Stoke City l’occasion de tromper Łukasz Fabiański en sifflant un penalty en leur faveur, mais Marko Arnautovic refuse ce cadeau et envoie le cuir dans les tribunes (68e). Pas vraiment reconnaissant devant tant de générosité, Swansea double la marque deux minutes plus tard sur une frappe déviée de Thomas Carroll (70). On dit merci qui ? Merci Stoke City Dix-neuvième de Premier League, incapable de remporter la moindre rencontre de championnat depuis le 17 décembre 2016, Middlesbrough a une nouvelle fois explosé sur la pelouse de Bournemouth et voit ses rêves de maintien s’éloigner de plus en plus. Les hommes de Karanka ne peuvent s’en vouloir qu’à eux-mêmes tant ils attaquent cette rencontre décisive tendrement et statiquement. Une aubaine pour Bournemouth qui ouvre la marque dès la première minute de la rencontre suite à un centre en retrait de Marc Pugh que reprend au milieu de trois joueurs le buteur norvégien, Joshua King . Quinze minutes plus tard, c’est Harry Arter qui profite du laxisme de son adversaire en récupérant le cuir dans les pieds de Clayton avant de servir Afobe qui termine le boulot sans trembler. Mené 2 à 0, Middlesbrough va alors se tirer une balle dans le pied avec ce carton rouge de Gastón Ramírez à la suite de deux jaunes stupides (20). Histoire d’enfoncer encore un peu plus un adversaire qui peine à respirer, Marc Pugh (65) et Charlie Daniels (70) s’amuseront à alourdir la pilule.Condamné en décembre, Hull City s’est offert le droit de croire à un maintien inespéré depuis l’arrivée sur le banc de Marco Silva . Motivés comme jamais dans leur quête du graal, lesattaquent à la gorge les coéquipiers d’Étienne Capoue dès le coup d’envoi. Une attitude trop violente pour l’arbitre qui renvoie Omar Baye Niasse dans son enclos après un coup dans le tibia de M’Baye Niang (25). En infériorité numérique, Hull City laisse alors le ballon à son adversaire pour mieux le chasser en contre. Une tactique payante puisque c’est sur cette phase de jeu que Lazar Marković va ouvrir le score en deux temps suite à un service parfait de l’ancien Rennais Kamil Grosicki (62). Face à un adversaire timide offensivement, Hull en profite pour doubler la marque sur un coup de génie de Sam Clucas. Le milieu anglais enchaîne contrôle de la poitrine, reprise du droit sous la barre pour permettre aux siens de valider leur invincibilité à domicile en 2017 et espérer retrouver Etienne Capoue l’an prochain sur les terrains de Premier League.