Sutton : Un ancien Gunner met en garde Arsenal

La magie de la Coupe de France va-t-elle perdurer en Angleterre Les amateurs de football romantique l'espèrent, en tout cas autant que Craig Eastmond. Ce milieu défensif de Sutton United reçoit Arsenal ce lundi, dans le cadre du cinquième tour de la FA Cup.À moins que vous ne soyez un fanatique de longue date des, le nom de Craig Eastmond ne vous dira sûrement pas grand-chose. Et pourtant, ce Londonien de naissance a été formé à Arsenal , pour qui il a même joué dix matchs avec l'équipe première, dont un match de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk (dans lequel il avait quand même inscrit un but contre son camp).Depuis, sa carrière a pris du plomb dans l'aile, mais à vingt-six ans, elle est en train de rebondir à Sutton. En rejoignant ce club de D5 en 2015, le manager Paul Doswell lui avait alors déclaré : «C'est d'ailleurs au milieu des installations rudimentaires de Sutton qu'Eastmond s'est confié sur la venue de son ancien club dans les colonnes du: «"Oh non, je ne veux pas jouer Sutton chez eux un lundi soir."Que les joueurs d' Arsenal se rassurent, ils auront quatre douches avec de l'eau chaude à disposition. Aucune raison de se plaindre donc.