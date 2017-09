Suspendu pour avoir répondu à des insultes racistes...

1

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sale soirée pour la tête de Bernard Tekpetey : des insultes racistes dans les oreilles, un carton rouge sous les yeux et deux matchs de suspension dans la tronche.Lors du match opposant l'Union Gurten à Altach (3-4 ap), ce mercredi en Coupe d' Autriche , le Ghanéen a été exclu du match pour avoir réagi à des provocations racistes du public. Alors que l'ancien de Schalke 04 venait d'inscrire le quatrième but de son équipe en prolongations, l'attaquant d' Altach a été la cible de racisme de la part des supporters de l'Union Gurten.Le joueur de 20 ans aurait alors répondu par des gestes en direction des fans, avant de prendre un carton rouge par l'arbitre. Le comité de discipline de la ligue autrichienne a décidé de suspendre Tekpetey pour deux rencontres.Le directeur sportif d' Altach , Georg Zellhofer, a assuré aux médias autrichiens que le club allait faire appel de cette décision et a décrit les insultes des supporters «» .