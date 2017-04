Suspendu à vie pour avoir pincé les fesses de l'arbitre

458

Il y a les gangsters du foot. Et il y a les autres.Suspendu à vie pour avoir pincé les fesses d'un arbitre, voilà la sanction qui vient de mettre un terme à la carrière de Moncef Khemakhem. Dans un match de championnat de Tunisie opposant le Club sfaxien et l'Étoile du Sahel, le président sfaxien a «» de l'arbitre assistant «» . Et ce n'est pas tout : Khemakhem s'est vanté de son geste après le match remporté 3-2 par son équipe : «La Fédération tunisienne a donc décidé «» .Dommage pour le dirigeant tunisien qui aurait pu recruter Jara, auteur d'une performance similaire sur Cavani.