Suspendu 47 matchs pour avoir frappé l'arbitre

Ole Selnæs fait des émules dans le sud de l' Espagne Le 12 février dernier, lors du match de Primera División Andaluza (ça correspond à une sixième division, ndlr) entre le CD Jedula et le Portuense, l'un des joueurs de Jedula s'est fait plus remarquer par son comportement envers les arbitres.Résultat, la Fédération andalouse de football a décidé de lui imposer une suspension de 47 rencontres, pour plusieurs faits : quarante pour avoir agressé l'arbitre du match, cinq autres pour une action violente dans le cours du jeu et deux pour avoir été grossier avec l'arbitre. En plus de ça, le Jedula perd un point au classement pour les agissements de son joueur. Le combo est gagnant.Ce n'est pas la première fois que la Fédération régionale sanctionne durement : en 2013, trois joueurs du Marchena Balompie (équipe de 7division) ont été suspendus quatre ans pour avoir agressé un arbitre, qui a dû être éloigné des terrains pendant 90 jours, blessé.On ne rigole pas avec les sanctions en Andalousie.