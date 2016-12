Suso, la gauche caviar

Entre insultes homophobes, retards aux entraînements et siestes devant The Voice, l'Espagnol Suso a longtemps retardé son éclosion au plus haut niveau. Avant de s'assagir après son transfert en Italie, où il s'affirme désormais comme l'arme offensive numéro un de l'AC Milan, à coups de crochets du gauche soyeux et de passes laser. Portrait d'un wonderkid enfin devenu homme.

Talent précoce

Piégé par The Voice

« Piccolo Robben »

Adrien Candau

C'est un pied gauche que les supporters de l' Inter ont douloureusement découvert lors du dernier derby della Madonnina. À la 42minute, Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, appelez-le Suso , hérite d'un ballon dans la surface, avant de placer un crochet extérieur millimétré et d'enchaîner d'un enroulé délicieux qui bat Handanović. Seize minutes plus tard, rebelote. Suso mystifie Miranda d'un double contact, puis trouve à nouveau le chemin des filets. Et San Siro hurle comme un seul homme le nom de son nouveau joyau, buteur idoine, mais aussi distributeur de caviars en chef de la Serie A, avec déjà six passes décisives à son actif. Un bilan d'esturgeon hyperactif pour l'Espagnol de vingt-trois ans, passé en l'espace de quelques mois d'un statut de joueur banal de Serie A à celui de pépite offensive d'un Milan en pleine renaissance.Arrivé presque gratuitement en Lombardie en janvier 2015, ce natif de Cadix végète d'abord un an sur le banc des, puis est prêté six mois au Genoa début 2016, où ses bonnes performances passent relativement inaperçues dans un club de dimension médiatique moindre. Avant de faire son retour par la grande porte au Milan cette saison, où la direction semble enfin avoir mis de côté ses doutes à son égard. Mais si la carrière de Suso a tardé à décoller, rien ne laissait au départ présager qu'il lui faudrait attendre d'avoir vingt-trois ans passés pour enfin s'affirmer au plus haut niveau.À dix-sept ans, l'Espagnol est un talent sacrément précoce, promis à un avenir radieux et déjà très courtisé. Il va même jusqu'à susciter les convoitises des mastodontes barcelonais et madrilènes. Deux vaches sacrées dont Suso va pourtant éconduire les avances : «» Si Suso est aussi prompt à rejoindre les, c'est aussi parce qu'il avoue un penchant prononcé pour le championnat anglais, comme il l'explique alors au site officiel du club britannique fin novembre 2010 : «» À Liverpool , les débuts de l'Espagnol sont d'ailleurs très encourageants puisqu'il y dispute quatorze matchs de Premier League lors de l'exercice 2012-2013, avant de se voir barré par l'émergence de Philippe Coutinho , qui lui est préféré pour assumer letechnique des Suso sera alors contraint de faire ses classes un an en prêt à Almería, dans les bas-fonds de la Liga, puis de revenir six mois à Liverpool , où il ne dispute pas une minute de jeu, avant de s'envoler pour l' Italie Une trajectoire mouvementée, notamment due aux accès d'immaturité d'un joueur à qui on a sans doute demandé de grandir un peu trop vite. Car si Suso est loin de l'archétype du, son professionnalisme lui a souvent fait défaut. Fin décembre 2012, l'Espagnol est ainsi condamné par la Fédération anglaise à s'acquitter d'une amende de 10 000 livres pour s'être un peu trop laissé aller sur Twitter, en se fendant d'un message à destination de son coéquipier José Enrique , immédiatement taclé par les associations anti-homophobie : «» Un message maladroit et tendance beauf, mais qui visait simplement à chambrer l'un de ses coéquipiers les plus proches dans les vestiaire des. Lors de son prêt à Almería, l'Espagnol se fait aussi remarquer pour s'être pointé deux heures en retard lors d'un entraînement. Selon les médias locaux, il confesse alors être resté éveillé pour regarder, l'équivalent ibère de, avant de s'endormir tardivement devant son écran. Suso se rendra enfin coupable d'une ultime erreur de jeunesse, peu avant son transfert de Liverpool au Milan en 2015 : il va cette fois-ci passer sa visite médicale en Lombardie sans avoir l'accord préalable de sa direction, ce qui agace alors sensiblement au sein du club de laDes écarts adolescents qui n'ont cependant jamais empêché les formateurs et entraîneurs successifs de Suso de pointer du doigt l'étendue de son potentiel. «» , expliquait dans une interview au site Goal.com son formateur à Cadix, Quique Gonzalez. Gian Piero Gasperini , qui a eu sous ses ordres l'Espagnol six mois au Genoa , n'hésitait pas à parler d'un joueur ayant «» en avril dernier. «» , analysait l'ancien entraîneur de Suso à Almería, Francisco Fernandez, à laen 2015. «» Paroles prophétiques. Un an et demi plus tard, c'est bien Suso qui est l'architecte principal des attaques du Milan de Vincenzo Montella . Et se retrouve même affublé du surnom flatteur de «» ( «» ) par la presse transalpine. De quoi propulser l'Espagnol loin, très loin de ses soucis derégressif. Et tant pis si ça implique de louper la diffusion dele samedi soir.