Suso d'orgueil

Dans le très décevant Milan new look de Vincenzo Montella, peu nombreuses sont les satisfactions en ce début de saison. Mais Suso, lui, achève l’année comme il l’a commencée : dans la peau de l’homme fort de son club.

Beau comme un Suso

Le Messi du Milan ?

En Lombardie pour longtemps ?

Par Florian Cadu

Question : quel(s) joueur(s) offensif(s) semble(nt) aujourd’hui indispensable(s) à l’AC Milan ? Nikola Kalinić et Hakan Çalhanoğlu ? Ils n’ont été titularisés qu’à six reprises en championnat. André Silva et Giacomo Bonaventura ? Aucun des deux n’a ouvert son compteur en Serie A. Fabio Borini ? Lui non plus n’a pas trouvé le chemin des filets malgré un temps de jeu conséquent. Patrick Cutrone ? On verra dans cinq ans. Non, le seul autorisé à pouvoir revendiquer ce statut s’appelle Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre. Ou plus simplement Suso . Avec quatre pions et troisen neuf rencontres disputées, l’Espagnol est à la fois le meilleur buteur, le meilleur passeur et l’attaquant le plus utilisé de son équipe. Loin, très loin devant les autres.Une surprise ? Pas vraiment. Depuis son retour du Genoa (où il a véritablement pris son envol) en 2016, Suso est considéré comme un taulier chez les. Aligné d’entrée à 33 reprises la saison dernière (sept buts), l’ailier droit a démontré qu’il savait manipuler efficacité et esthétisme devant les cages. Hormis son magnifique doublé dans le derby en novembre 2016, son coup franc contre Palerme en avril est par exemple un délicieux exploit personnel pour les yeux.Ce qui est étonnant, en revanche, c’est de voir le gamin toujours aussi à l’aise actuellement alors que ses coéquipiers galèrent pour se hisser à un niveau correct. Car on attendait monts et merveilles de ce nouveau Milan, qui a dépensé pas moins de 185 millions d’euros lors du mercato estival pour recomposer la quasi intégralité de son onze type. Or, il n’est pas trop tôt pour dire que la déception a déjà laissé place à l’espoir. En d’autres termes, et pour aller à l’important, Suso est, aujourd’hui, et à seulement 23 printemps, le patron de Rouge et Noir bien pâles...À tel point que ses partenaires ne s’en cachent même plus. «, a carrément lâché, mi-octobre, l’international argentin Lucas Biglia face à la presse, faisant référence au triplé de lacontre l’Équateur qui a donné la qualification pour le Mondial à l'» Comme si Suso représentait un des meilleurs joueurs du monde et se devait de battre l’Inter à lui tout seul. Le bonhomme se contentera d’un sublime tremblement de filet, mais ne pourra empêcher la défaite des siens (3-2). Vincenzo Montella a, lui aussi, compris qu’il détenait un joyau en puissance dans ses rangs. Après avoir commencé la saison en 4-3-3 – un schéma tactique qui plaisait à Suso , placé sur le côté –, l’entraîneur italien a changé de stratégie pour installer un 3-5-2 beaucoup moins apprécié par l’Hispanique, alors positionné dans l’axe en tant que deuxième attaquant. Pas fou et bien conscient de l’intérêt de mettre son meilleur élément dans de bonnes dispositions, le technicien a donc bouleversé une nouvelle fois sa composition pour dessiner un 3-4-3 dans lequel son petit protégé retrouve son couloir droit.C’est que Suso le mérite bien. Au-delà de ses performances abouties, celui qui n’a pas encore été appelé par la(après avoir pourtant connu toutes les sélections de jeunes) paraît fidèle à son club. Pour lui, les choses sont claires : un départ n’est pas envisagé, sauf si un Top 5 européen se présente. «, a ainsi assuré l’ancien de Liverpool dansen novembre.» Sauf offre pharaonique des Catalans cet hiver, Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre a donc encore quelques mois pour tenter d'inciter ses potes à l’imiter. Enfin une bonne nouvelle pour ce Milan qui peine à renaître.