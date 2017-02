Sur la route de Dejan

Dans un documentaire publié jeudi sur le site de Liverpool, Dejan Lovren, arrivé au club en juillet 2014, raconte sa vie d’ancien réfugié qui l’a mené de Kraljeva Sutjeska à l’Allemagne, puis à la Croatie en pleine guerre de Bosnie. Back to the 90's.

« On avait tout pour être heureux »

Munich, la Croatie et les patins à glace

Par Maxime Brigand

Un décor simple et un silence. Aucun mot, juste un bruit lointain. Le vestiaire des joueurs de Liverpool à Anfield a toujours été entouré d’un mythe. Non, personne ne peut entendre les supporters une fois qu’il a pénétré dans cette pièce méticuleusement insonorisée. Le bruit se fait entendre dans le couloir et c’est, selon beaucoup, là qu’il est le plus impressionnant. C’est là où on peut prendre le pouls de ce qu’est vraiment Anfield, là aussi où un adversaire peut commencer à prendre des coups dans sa confiance. C’est peut-être avant tout à cet endroit que la soirée du 14 avril dernier a basculé. Il est un peu plus de vingt-deux heures, le Borussia Dortmund mène 2-0 et imagine déjà les contours d’une future demi-finale de Ligue Europa. Tout va dans ce sens sauf qu’à Anfield, peut-être plus qu’ailleurs, la raison n’existe pas. Jürgen Klopp est alors face à ses joueurs dans ce vestiaire et balance ceci : «» L’histoire a tourné et on connaît la suite. Quarante-cinq minutes plus tard, Liverpool a retourné Dortmund (5-4) et Dejan Lovren a lâché une glissade devenue mythique sur le but décisif. Comme un repère sur sa vie, son destin, son histoire. Comme pour définitivement être adopté par Anfield. Et rien ne sera plus jamais comme avant.C’est justement d’avant qu’il est question. Car si Lovren a évolué pendant plus de trois ans en France , qui peut estimer vraiment le connaître ? Personne. Le voile vient d’être levé sur ce passé. Dans la matinée de jeudi, le Liverpool FC a publié en accès libre un documentaire remarquable sur l’histoire d’un joueur devenu pilier du système Klopp. Son nom :. Se taire et écouter maintenant. Pour l’international croate (31 sélections), ce moment était le bon : «» La vie de Lovren a commencé à Kraljeva Sutjeska , un village de Bosnie-Herzégovine , à l’été 89. Il parle d’un endroit «» , que sa mère lui décriera plus tard comme «» pour la vie de famille. Des parents commerçants, des voisins avec qui tout se passe bien. «(...)» Nous sommes en avril 1992, la guerre de Bosnie a commencé. Dejan Lovren n’a alors que trois ans et va traverser un conflit qui fera finalement plus de 100 000 morts. Il raconte : «» Munich plus précisément, 17 heures de route, avec l’objectif de rejoindre un grand-père installé là-bas. Derrière lui, Lovren laisse aussi le frère de son oncle «» et, à Munich, il fait la connaissance d’un ami qui pleure tous les jours, car «La famille a alors l’autorisation de rester en Allemagne jusqu’à la fin de la guerre. Elle veut rester à Munich, les autorités refusent et, un jour, cette phrase : «» Jusqu’ici, la mère de Dejan passait ses matinées à écouter les informations à la radio, suivre la situation au pays et pleurer, surtout. Problème : l’ Allemagne est vue comme une «» où Dejan Lovren commence à jouer au foot dans un petit club où son père est coach. Mais il faut repartir, ce sera en Croatie . Une nouvelle vie, où la mère travaille chez Walmart, où le père est peintre en bâtiment et où le quotidien est difficile. «"Je ne veux plus jamais entendre ça" » , raconte Lovren. Depuis, l’enfant de Kraljeva Sutjeska a changé de vie, a une fille et un fils, sait que le monde a changé, mais pas totalement, mais qu’il ne veut pas oublier et surtout partager. «» Au bout de la route.