Sur facture ou Oblak ?

Gardien titulaire de l’Atlético de Madrid depuis trois saisons, Jan Oblak est devenu une référence à son poste en Espagne, puis en Europe. Auteur de parades fantastiques pour garder sa cage inviolée, le colosse de 25 ans peine pourtant à se construire un palmarès. Dès lors, doit-il trouver mieux ailleurs ?

Torres : « Je n’ai jamais vu un gardien aussi fort »

Le rêve de Paris

Par Antoine Donnarieix

Propos d'Abel Resino recueillis par AD, ceux de Torres issus de As

Au fil du temps, le mélange entre efforts, sueur, combat et humilité a construit la réputation de l’Atlético de Madrid. Les plus grands disciples de Diego Simeone Gabi Fernández et Diego Godín en tête de liste, peuvent l’affirmer le torse bombé. Ce qu’ils admettront le cœur serré en revanche, c’est que l’Atlético se mue en chat noir au moment de conquérir la Ligue des champions : trois finales jouées (1974, 2014 et 2016) pour trois défaites. Titulaire lors de la dernière finale desà Milan, Jan Oblak avait été incapable de stopper les cinq tirs au but du Real Madrid. La guigne du finaliste ? Peut-être, si on s’en tient à l’actuel palmarès du Slovène : un triplé championnat, Coupe du Portugal et Coupe de la Ligue acquis avec Benfica en 2014, puis une Supercoupe d’Espagne remportée l’été suivant son arrivée à Madrid. C’est peu, c’est vrai. Mais en réalité, cela ne représente pas du tout le niveau actuel d’Oblak.Parmi les légendes madrilènes, Fernando Torres possède une place de choix. «, explique le buteur passé par Liverpool, Chelsea et Milan.» Des ambitions, Jan Oblak en possédait à la pelle au moment de son arrivée dans la capitale espagnole pour 16 millions d’euros. À 21 ans, le géant arrivait le même été qu’Ángel Moyá, gardien confirmé de Liga avec Getafe. Simeone tranche : c'est d'abord Moyá qui prend le poste de numéro un. Cela va durer six mois, avant que l’intéressé souffre d'un claquage tendineux. «, évoque Abel Resino, ancien gardiende 1986 à 1996.Il faut dire que depuis le temps, Oblak s’est imposé comme une référence en Espagne. Comment ? En n’encaissant aucun but durant la convalescence de trois semaines de Moyá – obligé d’aller gratter du temps de jeu depuis cet hiver à la Real Sociedad –, puis en multipliant les parades incroyables pour écœurer ses adversaires. L’exemple le plus fou, c’est probablement ce triple arrêt monumental en huitièmes de finale de C1 face au Bayer Leverkusen avec, au bout, une qualification aux tirs au but dans le bouillant Vicente -Calderón (0-1, 1-0, 3-2 tab). «, évalue Resino.» Ou comment créer un monstre.Concernant les chiffres, Oblak est le gardien titulaire le moins battu d’Europe, avec 28 pions encaissés toutes compétitions confondues. Membre de l’équipe type de la C1 lors des campagnes 2015-2016 et 2016-2017, Oblak co-détient avec Paco Liaño le record du plus petit nombre de buts encaissés pour un gardien récompensé du trophée Zamora, soit 18 en 38 journées de Liga. Cette saison, l’international peut encore améliorer cette prouesse en encaissant au maximum deux buts dans les six dernières journées de Liga. Un exploit réalisable. «, concède Resino.De fait, l’intérêt prononcé du Paris Saint-Germain peut se comprendre, mais recruter Oblak n’arrangerait pas pour autant tous les maux défensifs parisiens. «, assure Resino.» Après avoir dit adieu à De Gea et Courtois, la poule Atlético souhaite désormais garder ses œufs d’or. «, termine Resino.» Et bien réfléchie.