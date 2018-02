Supporter de l'OM, il appelle son fils "Marseille"

1

Consolation post-Classique.Après plusieurs mois d'attente, Xavier Monnier, écrivain et accessoirement supporter de l' Olympique de Marseille a gagné son combat : son fils s'appellera Onken Philip Marseille Monnier.En septembre 2017, à la naissance de son bébé, Xavier s'empresse de déclarer la naissance du nouveau-né à la mairie du 19e arrondissement de Paris. Quelques jours plus tard, on lui annonce que le troisième prénom de son fils, Marseille, a été refusé.Pendant des mois, Xavier monte un dossier pour prouver que le prénom Marseille existe bien et a déjà été donné aux 18 et 19siècle. Ce week-end, Xavier a annoncé sur son compte Twitter qu'il avait eu gain de cause et que son fiston, maintenant âgé maintenant de cinq mois, s'appelait officiellement Onken Philip Marseille Monnier, «raconte-t-il. »Sur l'orthographe du deuxième prénom, Xavier a encore du mal à se décider apparemment.