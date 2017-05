Super Seube

L’année 2017 est une année sombre pour les légendes : comme Steven Gerrard, Frank Lampard, Francesco Totti, Xabi Alonso ou Philipp Lahm, l’immense Nicolas Seube, 37 ans et quelques, va raccrocher les crampons en fin de saison. Joueur emblématique d’un seul club, le SM Caen, où il a passé plus de seize ans et disputé plus de 500 matchs, le défenseur représente aussi une certaine idée du football et des footballeurs. Portrait d’un homme qui manque déjà à la Ligue 1.

Par David Alexander Cassan / Photos: Renaud Bouchez et IconSport

» Recordman du nombre de matchs officiels sous le maillot rouge et bleu, «» depuis quinze ans et héros des supporters normands au stade ou sur Twitter, Nicolas Seube est déjà un monument du Stade Malherbe Caen. Au point que certains voudraient donc ériger une statue à sa gloire aux abords de D’Ornano. Car c’est officiel depuis mars dernier : «» raccrochera les crampons en fin de saison. Confortablement assis sur la terrasse de sa belle maison de Saint-Manvieu-Norrey, le jeune homme de 37 ans peut jeter un œil serein dans le rétroviseur, sur ces seize saisons au SM Caen partagées équitablement entre Ligue 1 et Ligue 2.Les meilleurs moments ? «» Et les pires souvenirs ? «, explique-t-il l’air soudain grave.Entre les lignes, Nicolas Seube tracerait une vie professionnelle assez ordinaire, émaillée de petits bonheurs et de grandes désillusions, de pots de départ et d’augmentations. Mais sa carrière, il l’a pourtant passée à côtoyer l’extraordinaire, dans son camp : «(Kanté, ndlr)» Ou celui d’en face : «À l’entendre parler, Nicolas Seube serait un passager clandestin du foot professionnel, «» , «» , «» , un Forrest Gump aux cheveux gras. Or, la thèse de l’accident ne tient pas : depuis son enfance passée à Portet-sur-Garonne, petite ville de la banlieue toulousaine connue pour son hypermarché Carrefour, Nicolas a toujours voulu être footballeur professionnel «» . Le paternel est directeur des ventes du quotidien communiste, et toute la famille a sa carte au PCF. «» , Nicolas a à peine le temps d’humer l’odeur des merguez à la fête de l’Huma, mais retient quelques principes. «» Une carrière qui ne s’envisage finalement qu’en collectif, comme pour ce tournoi disputé en moins de 13 ans à Hjørring, au Nord du Danemark, avec un départ en bus de Tournefeuille, commune de la banlieue sud-ouest de Toulouse. «, replace-t-il.» À l’âge du poil au menton, Nicolas quitte le cocon familial pour le sport-études de Salies-du-Salat, à 70 kilomètres au sud de Tournefeuille. Ensuite, c’est le centre de formation du «» et un bac ES passé dans des conditions idéales : «Le tout frais bachelier intègre la CFA du TFC. «» , admet-il. L’ancien gardien Fabien Audard a pris sa retraite en 2015 après douze saisons au FC Lorient. Il a rencontré Nicolas au collège de Salies-du-Salat avant de le retrouver au TFC. «, résume l’ex-gardien de but.Des performances que Nicolas tente d’expliquer aujourd’hui : «» Comme tant d’autres jeunes du coin, Seube et sa bande écument les bars de la place Saint-Pierre, et Fabien Audard n’est pas le dernier pour lever le coude : «» Quand le TFC est relégué à l’issue de la saison 2000-2001, les trois compères sont poussés vers la sortie, avant même que le club ne dépose le bilan et reparte en National. Audard met le cap sur Bastia, Maurel sur Istres et le troisième sur Caen. Exilé en Normandie, Seube va devenir un homme.Là-bas, avec d’autres jeunes comme Sébastien Mazure ou Cédric Hengbart, Nicolas «» en observant Franck Dumas et Xavier Gravelaine , qui «» .Des exemples, oui, jamais des proches : «» Arrivé latéral gauche, le Portésien connaîtra au fil des changements d’entraîneur la droite puis l’axe de la défense, avant de retrouver son poste de formation, au milieu. «, valide Patrick Remy , coach de Caen entre 2002 et 2005.» Et un chouchou du public. Vice-président de l’association Malherbe Normandy Top, Sebuk n’échangerait son numéro 2 contre aucune starlette du PSG. «» Un compliment que le joueur nuance d’un «» .Pour toutes ces raisons et parce qu’il reste au club «» , ironise-t-il, Franck Dumas lui serre le brassard de capitaine autour du bras à l’été 2006. Pourquoi être resté si longtemps quand tant d’autres quittaient le Drakkar bleu et rouge ? «, précise l’intéressé."Il ne faut pas que vous partiez."» Seube reconnaît sans mal qu’il aurait sans doute pu quitter Caen s’il avait été plus demandé, ou courtisé par des clubs espagnols. Raisons familiales. «C’est qu’au-delà de la pelouse, Nicolas s’épanouit à Caen, la ville où il a rencontré Marine, sa femme. «» , rigole le père de famille, qui a fini par perdre son accent : «, avoue le caméléon, avant de nuancer.» Des insultes qui ne l’empêchent pas d’être considéré comme un Caennais d’adoption selon Sebuk, du Malherbe Normandy Kop : «. » Forcément flatté d’être comparé à l’un des chantres de la négritude, Nicolas fait appel à une autre référence culturelle : «Bienvenue chez les Ch’tisSuper Seube a cependant quelques reproches à faire. Il serait tout à fait épanoui si on lui épargnait certains clichés.» Et le Porsche Cayenne noir garé devant la maison ? «» Notamment un fils qui laisse traîner des ballons un peu partout sur la pelouse qui entoure sa demeure : «Esprit fin et observateur attentif du monde qui l’entoure, Nicolas Seube a conscience de faire partie d’une espèce en voie de disparition : «» Peut-être bien la faute des médias, qui ne pointent pas leurs caméras, micros et objectifs sur la majorité silencieuse des joueurs de Ligue 1. «» L’ex-capitaine refuse pour autant de rejeter la faute sur ses collègues. «Une vision fraîche du football qu’il se verrait bien appliquer en entrant à la direction d’un club, son club, où il aurait évidemment (et encore) valeur d’exemple. À moins qu’il devienne entraîneur, un jour... «» En attendant, les hobbys du futur jeune retraité sont bien ciblés : la famille, les restos et la picole. «» En attendant, celui qui est encore joueur pour quelques jours regrettera sans doute une chose de sa panoplie de héros extraordinairement ordinaire. «, reconnaît le chouchou du public caennais.» Jeanne d’Arc ou Guillaume Le Conquérant ont-ils jamais connu ça, eux?