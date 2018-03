Super Griezmann porte l'Atlético

199

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Juanfran, Luís, Godín, Giménez - Partey, Saúl, Koke, Correa - Costa, Griezmann. Entraîneur : Simeone.



Leganés (5-4-1) : Cuéllar - Bustinza, Mantovani, García, Muñoz, Rico - Gabriel, Gumbau, Eraso, Ramos - Guerrero. Entraîneur : Garitano.

26. 35. 56. Et 67.Soit les minutes de la partie Atlético Leganés comptant pour la 26journée de Liga qui ont vu Griezmann trouver le chemin des filets. Le premier but ? Une passe en profondeur de Koke et un duel remporté face à Cuéllar. Un coup franc en lunette pour le second. Le troisième : une tête parfaite sur un centre délicieux de Luís. Pour le dernier, le Français a tranquillement repris un service de Costa.En frappant à quatre reprises,a fait coup double : il est devenu le troisième joueur desà dépasser les cents pions au XXIsiècle (après Torres et Agüero), et il a offert les trois points à sa bande.Mine de rien, les Madrilènes reviennent à quatre points du Barça , leader du championnat avec un match en moins. Et si le titre était jouable ?