Super Gomis, le talisman Peybernes

Bafé Gomis, Samir Nasri, Jérémy Ménez, Adrien Regattin, Younès Belhanda, Cédric Carrasso... Le championnat turc est devenu une véritable terre d'accueil pour les anciens de Ligue 1. Chaque week-end, Sofoot.com fait le point sur le week-end de nos chouchous installés en Turquie.

Bafétimbi Gomis (Galatasaray)

Mustapha Yatabaré (Karabukspor)

Rémy Riou (Alanyaspor)

Par Régis Delanoë

La lune de miel continue pour Bafé Gomis en Turquie avec un doublé pour lui ce week-end lors de la victoire 2-0 de Galatasaray face à Konyaspor . L’ancien Marseillais porte à 9 le nombre de ses buts en Süper Lig depuis le début de saison, en 8 matchs, partageant avec le Macédonien Adis Jahović (Göztepe) le classement de la spécialité. Ses buts ? Du classique : une frappe puissante après avoir été lancé à la limite du hors-jeu et un penalty obtenu (après une course de 60 mètres) et transformé. Grâce aux performances de sa recrue, Galatasaray prend le large en tête du championnat avec 22 points obtenus sur 24 possibles, la meilleure attaque et la meilleure défense de Turquie . Sans avoir à s’épuiser sur la scène européenne, on voit mal ce qui peut dérégler la belle machine sang et or cette saison...Rien ne va en revanche pour l’escouade de Leonardo au club d’Antalyaspor, qui a encore été défait 3-1 à domicile par Göztepe. Samir Nasri était titulaire pour la cinquième fois cette saison, tout comme Ménez et Eto’o, tandis que William Vainqueur était absent sur blessure. L’ambitieux Antalyaspor fait flop pour l’instant et plonge dans la zone rouge en se positionnant désormais à l’avant-dernier rang (et possiblement lanterne rouge en cas de victoire d’Ankaraspor sur la pelouse de Bursaspor, la formation dirigée par Paul Le Guen ).Göztepe justement, parlons-en puisque l’étonnant promu est désormais second du classement, avec néanmoins six longueurs de retard sur le leader Galatasaray. Pas mal du tout pour un club qui n’avait plus connu les joies de l’élite nationale depuis plus d’une décennie. Parmi les bonnes surprises à distinguer au sein de cette équipe, il y a l’ancien Lorientais, Bastiais et Sochalien Mathieu Peybernes, indéboulonnable en défense en n’ayant manqué qu’un match sur blessure (pour une défaite de son équipe, tiens tiens...). Peybernes est l’un des quatre Français de l’effectif et le seul qui était titulaire ce week-end face à Antalyaspor. Gouffran est entré en jeu, tandis que Ngando et Schwechlen sont restés sur le banc.Celui qui a fait le bonheur de Guingamp par le passé était titulaire sur le front de l’attaque de Karabukspor ce week-end, mais est resté en jeu moins d’une mi-temps. Il n’a donc pas été un grand contributeur dans l’importante victoire 1-0 des siens face au Kayserispor de Ryan Mendes, Umut Bulut et Atila Turan, obtenue en fin de match grâce à un unique but de Torje. Karabukspor sort de la zone rouge, tandis que le compteur buts de Yatabaré reste pour l’instant bloqué à trois.À signaler que dans ce match entre Karabukspor et Kayserispor, chez les visiteurs, l’ex-Rennais Asamoah Gyan a fait son retour de blessure en entrant en jeu en seconde période. Le Ghanéen n’avait plus joué en championnat depuis le mois d’août. Il est en concurrence avec Bulut et le Serbe Stojiljković en attaque.Titulaire indiscutable depuis le début de saison, Gaël Clichy a été un élément important de la victoire d’Istanbul BB samedi face à Alanyaspor. C’est lui qui gratte le ballon dans le camp adverse et le transmet à Adebayor pour le but du 2-1 qui fait remonter son équipe au pied du podium. Clichy et les Stambouliotes peuvent désormais se concentrer sur leur match de jeudi en Ligue Europa sur la pelouse d’ Hoffenheim , un rendez-vous déjà décisif puisque les deux premières journées de la phase de groupes ne leur ont permis que de récolter un point seulement...Dans le camp d’Alanyaspor, c’est Rémy Riou qui gardait les cages et elles ne sont pas restées inviolées, comme à chacune de ses quatre titularisations depuis le début de saison. Possible que cela finisse par lui coûter sa place, lui qui est en concurrence avec un gardien local. Alanyaspor, très Vágner Love dépendant, stagne en milieu de tableau après cette défaite du week-end.Importante victoire pour le promu Sivasspor sur la pelouse de Kasımpaşa, avec dans le camp des vainqueurs, un deuxième but signé Bifouma. L’ancien joueur de Reims et de Bastia a inscrit, d’une belle frappe croisée, son troisième but de la saison, contribuant à placer son club dans la première moitié de tableau.Le carton de cette 8journée est signé Akhisar Belediyespor sur la pelouse de Trabzonspor : 6-1 pour les visiteurs face à une formation de Trabzon désormais moins bonne défense du championnat. Qu’elle ait dans ses rangs un certain Tom áš Hubočan n’est peut-être pas complètement un hasard... En tout cas, dans le camp d’en face, c’est Miguel Lopes qui s’éclate. L’éphémère joueur lyonnais, saison 2013-2014, évolue au poste de latéral droit., terminons cette revue des troupes avec des nouvelles de Mathieu Valbuena , qui jouait dimanche soir avec Fenerbahçe à domicile face à Malatyaspor (où Aly Cissokho , Issiar Dia, Sadio Diallo et Khalid Boutaïb étaient titulaires). L’affaire a vite été pliée en faveur de Fener avec deux buts inscrits dans les six premières minutes. Le premier par Tufan sur une passe de Nabil Dirar , le second par Giuliano sur un excellent service de ce cher Valbuena. C’est sa troisième passe de la saison, pour trois buts marqués, ce qui fait qu’il est directement impliqué dans six des dix-sept buts inscrits par son équipe. Petit Vélo aurait pu faire grossir encore un peu plus ces statistiques, mais son missile s'est écrasé sur la barre.