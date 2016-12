Super Costa porte Chelsea

Malmené par WBA, incapable de se créer des occasions, Chelsea était condamné au nul. Jusqu'à ce que Diego Costa décide de frapper. Et de donner la victoire aux siens.

Chelsea 1-0 West Bromwich Albion

Le stérilet bleu

Costa crée la faille

On connaissait le soldat, le guerrier, le combattant. On a maintenant la confirmation qu'il est pétri de talent, et que son abnégation ne sert que sa qualité d'avant-centre. Que lui aussi est capable, à l'instar d'Hazard, de réaliser l'exploit personnel qui fait basculer un match fermé à double tour et donner les trois points à son club. Tout seul, sans l'aide de personne. Juste en profitant de la fatigue d'un défenseur, en faisant parler sa frappe de mule de son mauvais pied. Son but, le seul de la rencontre inscrit à un quart d'heure de la fin, est un modèle du genre : au pressing, Diego Costa gêne considérablement son vis-à-vis, récupère le cuir et le conduit au but. À ses côtés ? Aucun coéquipier. Pas besoin : l'Espagnol décoche une praline qui troue le filet. La victoire, que n'aurait jamais dû obtenir leset qui leur permet de garder quatre points d'avance en tête du championnat, est assurée. Et Costa redevient seul meilleur buteur de la Premier League.Comme à son habitude, Chelsea démarre en douceur. Histoire de faire croire à sa proie qu'il est prenable avant d'attaquer au meilleur moment ? Totalement maîtres de la balle, less'installent progressivement dans la partie de terrain adverse. Sans se procurer de réelles occasions toutefois. Les, très bien organisés, n'y sont pas pour rien. Ces derniers tentent également quelques frappes de loin, plus dangereuses qu'elles n'y paraissent. Surtout que Luiz, auteur d'immondes relances et de fautes de concentration classiques, semble dans un mauvais jour. Coincé dans un faux rythme, les locaux ne parviennent pas à mettre l'intensité nécessaire pour faire trembler Foster. Pour preuve, c'est Kanté qui se montre le plus saignant en phase offensive, même si Hazard bouge bien et provoque de nombreux coups francs. Mais les phases de possession se révèlent toutes infructueuses.Évoluant au Bridge, Chelsea se doit de proposer plus pour faire honneur à son statut de leader de Premier League. D'autant que Costa et ses potes peuvent sentir le souffle d' Arsenal dans leur dos, vainqueur hier et revenu à égalité de points. Oui, le point du match nul permet aux hommes de Conte de reprendre seuls leur place sur le trône. Reste que ce n'est pas suffisant quand on vise le titre. Alors, lade cette fin d'année 2016 essaye d'accélérer. Sauf que les longues transversales et les coups francs de Luiz n'y font rien, c'est encore beaucoup trop brouillon. Grâce à quelques fautes intelligentes et deux-trois cartons, WBA réussit assez aisément à résister. West Brom va-t-il tenir physiquement jusqu'au bout ? Tout porte à le croire. Dans ce contexte, Conte n'a pas le choix : il doit faire confiance à ses remplaçants. Bye bye Pedro et Moses, bonjour Willian et Fàbregas. Lesquels amènent un peu de dynamisme avec un gros pressing. Mais c'est finalement Costa qui offre la victoire aux siens, alors qu'on s'acheminait vers un match nul et vierge. Chelsea s'impose difficilement au détriment d'un très bon WBA . Et continue sa fabuleuse série de victoires. Car il possède un attaquant en or.