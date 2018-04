Sunderland veut empêcher les supporters de Newcastle de fêter sa relégation

NB

Encore présent en Premier League la saison passée, Sunderland vit une saison absolument catastrophique en Championship.Lespointent actuellement à l'avant-dernière place de la deuxième division anglaise et sont un candidat plus que sérieux à la descente en League One, au plus grand bonheur de leurs rivaux de Newcastle . Selon certaines rumeurs, des supporters desprévoiraient même d'acheter des places pour les prochains matches à domicile de Sunderland pour aller y fêter la potentielle relégation de leurs rivaux historiques. Pour éviter cette humiliation, les dirigeants de Sunderland ont décidé de ne pas vendre de tickets au guichet lors des deux dernières rencontres à domicile cette saison et pourraient même aller jusqu'à demander aux potentiels acheteurs de montrer patte blanche en prouvant qu'ils ont déjà assisté à une rencontre au Stadium of Lights cette saison.Se faire passer pour des supporters adverses, du jamais vu depuis les éphémères supporters de la Roma le 10 avril 2018.