Sunderland accueille des sans-abri dans son stade

Bon dernier de deuxième division anglaise, Sunderland peine à se distinguer positivement depuis le début de saison. Du coup, les dirigeants anglais ont décidé de soigner leur réputation extra-footballistique.En déplacement à Millwall samedi après-midi pour la 35journée de Championship, Sunderland a annoncé vendredi que son stade, inutilisé ce week-end, serait mis à disposition pour une bien noble cause. Le Stadium of Lights abritera donc une «» (pièce chaude) afin d'accueillir des sans-abri, les plus grandes victimes de la vague de froid qui frappe l'Europe en ce moment, leur offrant un toit, de la chaleur et des repas chauds jusque lundi matin.