Suivez le tirage au sort des Coupes d'Europe en direct

Plongée dans un monde merveilleux rempli de boules et de saladiers pour découvrir à quelle sauce seront mangés le PSG, les trois clubs français qualifiés en Europa League, et les autres gros bonnets du foot européen.

1

Les huitièmes de finale de Ligue des Champions:

Aquí tenéis TODAS LAS PROBABILIDADES de TODOS LOS ENFRENTAMIENTOS que se pueden dar en el sorteo de 1/8 de UCL que se celebrará el lunes. Es el SORTEO MÁS CONDICIONADO EN LA HISTORIA del torneo: Chelsea sólo tiene 3 rivales posibles y un 44% de opciones de jugar contra el Barça. pic.twitter.com/J0kMSjvd4E — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 6 décembre 2017

Par Alexandre Doskov

Paris SG,Bâle,Séville,Ça commence à s'animer sur scène mais pour l'instant ça blablate. On fait les présentations, on rappelle les règles etc. Patientons en continuant nos pronostics. À part le PSG Chelsea , vous sentez quoi arriver comme affrontement ?Cinq clubs anglais, ça fait quand même bien peur. En tant que Français je connais mon ennemi héréditaire et je n'aime pas du tout ça. La défaite de 1763 a laissé des traces. Pauvre, pauvre Louis XV.Oui, vous lisez bien, plus de 28% de chances que le PSG récupère Chelsea ... Ce qui serait fort barbant, on veut un peu de nouveauté nous.Est ce qu'il y en a ici qui ont un Bac S, à part moi ? Pour ceux qui aiment les chiffres et les équations à plusieurs inconnues, je vous propose ce petit tableau qui calcule les probabilités pour chaque club :Y a plein plein plein de superstars à Nyon, trop pour que je vous les cite toutes. Totti, Nedved, Abidal... Bref, ça nous fait une belle jambe, mais nous on veut juste touiller les boules !Jeunes gens, bonjour ! Vous trépignez, vous frissonnez, vous vibrez, et moi aussi. Peu de choses me font autant d'effet qu'un tirage au sort, ma copine le sait, elle est ok avec ça. Tout d'abord, je vous balance le programme pour que vous soyez pas perdus : à 12h00, on tire les 8èmes de finale de Ligue des Champions. Et à 13h00, on fait la même mais pour les 16èmes de finale d'Europa League. Pas bien compliqué tout ça.