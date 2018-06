Suivez le match des coiffeurs en direct

Comme dimanche dernier, les remplaçants de l'équipe de France affrontent les U19 du Spartak Moscou en match amical. Une rencontre à suivre en direct sur Sofoot.com.

Rafraîchir 94

J'ai très peur de mon partage de connexion, sachez-le, mais pour l'instant ça a l'air de tenir bon.



16h20 : Ces matchs entre les remplaçants et les U19 du Spartak sont en train de devenir un petit rituel, puisqu'ils en avaient déjà fait un dimanche dernier après le match contre l'Australie. Les Bleus avaient gagné 3-2, ça avait été rude !



16h18 : Ce live me demande une concentration extrême puisque je dois noter l'heure avant chaque message que je poste et comme ici il est 1h de plus, je dois faire le calcul à chaque foie. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un Bac S donc ça me fait pas peur.



16h16 : Pour l'instant, c'est l'échauffement donc il se passe pas grand chose. Il fait plutôt bon (même si ça me surprendrait pas qu'on orage éclate bientôt), et les Bleus sourient. C'est important, de sourire dans la vie.



16h15 : Salut les feignants, comment ça va ? Vous profitez de votre vendredi aprem pour ne rien faire ? Vous avez raison, c'est fait pour ça. Le programme est presque le même pour les Bleus puisque les titulaires d'hier sont restés à l'hôtel, tandis que les remplaçants vont jouer une petit match amical contre les U19 du Spartak Moscou. Et comme je suis un garçon curieux, je viens de m'asseoir en tribune pour regarder tout ça et vous liver le match. La chance, hein.



Par Alexandre Doskov, en tribune

Ha j'avais pas remarqué, mais Areola (qui jouait pour le Spartak, on le rappelle) est sorti, i la été remplacé par in jeune gardien qui a l'air très peu sur de lui.Et.... Doublé pour Dembélé ! On fait les comptes... Oui, ça fait 9-0.Double changement pour le Spartak. ??? et ??? remplacent ??? et ???. Sacré choix tactique de la part du coach.Vas y je vais avoir les marques de bronzage du t shirt là, j'aime pas ça.Et ben s'ils arrivent pas à convaincre Deschamps avec tout ça, nos coiffeurs !Doublé de Thauvin on passe à 8-0. Sympa, ce match de rugby.C'est Dembélé qui joue ne pointe, pour répondre à vos questions dans les coms !Bon, Fekir pour le 7-0...Et même Mendy il marque, hololo...Les Ruskovs voient pas le ballon, mais au moins ils vont bronzer avec ce grand beau soleil.Et peut être pas en fait.Et le coup-franc bien placé ! Lemar va le tirer. Peut être le triplé ?Le petit qui s'est fait faucher par Thauvin a pris sa vengeance, Flotov est cul contre terre (pardonnez moi l'expression).La côte de l'orage qui tombe n'est plus très intéressante. Il fait un grand soleil là, oubliez ce pari.En fait c'était 7 minutes. Allez, on revient dans le canapé.Allez vous aérer, ça va durer 10 minutes !Et c'est la mi-temps. Je pense pouvoir dire sans trop prendre de risques que l'équipe de France est bien partie. Mais pas de fanfaronnade hein, il reste 30 minutes à jouer (oui oui, c'est un match qui se joue en 2x30 minutes).Et un soigneur qui arrive pour réparer un petit moscovite. Si c'est pas triste, toute cette violence.Il y a énormément de moucherons autour de moi c'est extrêmement désagréable. Ce n'est pas lié au match, mais les Français doivent savoir.Sans complexe, Thauvin tacle son gentil vis-à-vis par derrière.C'est marrant quand les gars du Spartak se crient dessus, on dirait qu'ils sont entrain de planifier une invasion.Thauvin il récupère un ballon à un gamin qui mesure 1m30, et à l'autre bout du terrain t'as Rami qui lui crie «@panbagnat J'ai l'impression que c'est toi et moi, beau brun !Même dans ce genre de match, Dembélé trouve le moyen de faire le dribble de trop. Il est magnifique.Je sais pas s'ils seront fiers d'eux en rentrant à l'hôtel après le match. S'ils vont se dire «» Mon avis, c'est qu'il faut pas trop la ramener quand on maltraite des enfants comme ça.Contrôle, petit corchet, frappe, but, de Thauvin. 5-0.Centre de Mendy pour Dembélé dans la surface, et 4-0. Pas très rigolo ce match.Y a eu un débordement des Russes, d'un tout petit arrière-gauche dont j'ignore le nom.Nan mais au moins la semaine dernière, les Bleus ils faisaient semblant de laisser les petits jouer, y avait un match. Là c'est du pilonnage, ça va finir en 17-1.Swiiiiiiiiiiiiichhhhhh la frappe enroulée de Fekir en pleine lucarne ! Elle est belle hein, c'est du Steph Curry à 3 points ça.Les Belus ils respectent pas les petits hein, ils enchainent les occasion. Thauvin vient de buter sur Areola, qui a fait un vrai bel arrêt.DOUBLÉ DE LEMAR !!! Bien servi face au but par Fekir. Il est là l'homme qui va nous faire gagner la Coupe du monde !Et quelle parade sur ce tir de Tolisso...Sidibé sifflé fors-jeu ! Parce que oui, il y a un arbitre aujourd'hui, et même des arbitres de touche. Tout cela est très sérieux.C'était un but tranquille pour Lemar, il a été servi dans la surface et a botté instantanément à ras de terre.C'est Areola qui goale pour les Russes haha, il est gentil de dépannerLemar vient d'ouvrir le score. J'annonce : il sera titulaire contre le Danemark Rami a stoppé deux actions de suite. J'annonce : il sera titulaire contre le Danemark Y a une petit moscovite qui vient de dribbler tout le terrain, si j'étais président de club, je mettrais 40 millions dessus.Je vous mets rapidos le 11 de départ du Spartak : non, je rigole.Et le match a commencé !Le onze de départ des la France : Mandanda - Sidibé, Rami, Kimpembe, Mendy - Nzonzi, Tolisso, Fekir - Lemar, Dembélé, ThauvinAllez, ils vont commencer en retard, ça commence...Allez, une petite photo des lieux prise à l'instant par mon téléphone intelligent :