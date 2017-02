Suivez la trade deadline NBA en direct sur Trash-Talk

1

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le jour le plus long.LaNBA, c'est un peu comme le mercato d'hiver, mais à l'américaine. Paul George va-t-il partir ? Les Celtics vont-ils enfin monter un échange ? Jimmy Butler va-t-il rester aux Chicago Bulls ? Melo à New York ? Lesvont-ils enfin réaliser unen leur faveur ?Tout ça et bien plus encore avec la team Trash-Talk en live à partir de 19h. Par ici la musique !Parce que l'info NBA, c'est évidemment sur trashtalk.co que ça se passe.