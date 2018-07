Suède-Suisse : l'heure des explications

Mardi, à Saint-Pétersbourg, la Suisse et la Suède se retrouvent pour la première fois depuis seize ans et vont se disputer une place en quarts de finale du Mondial. Au départ, ce match ne racontait pas autre chose. Puis, les Suédois ont décidé de jeter dans l'air quelques braises.

Par Maxime Brigand, à Saint-Pétersbourg

Tentative d’évasion lundi, à Saint-Pétersbourg : Vladimir Petković fait face à la presse, il est question du huitième de finale de Coupe du monde à venir entre la sélection qu’il dirige depuis l’été 2014, la Suisse, et la Suède, mais aussi de bien autre chose. Sur le moment, on a senti le natif de Sarajevo lâché sans bouée de sauvetage au milieu d’un océan : «» Silence dans la salle. Mais que cherche, au fond, cet adversaire ? Depuis quelques heures, en effet, une photo circule entre les journalistes : on y voit le défenseur suédois Pontus Jansson planqué sur l’un des bancs de touche du stade Krestovski, en train de mimer des deux mains l’aigle du drapeau albanais. Les cibles : Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka, évidemment, originaires du Kosovo, qui avaient célébré leurs buts de cette manière le 22 juin dernier contre la Serbie (1-2) . Signe de défiance ultime, grosse polémique dans la foulée, incendie à éteindre. Mais ça, les Suédois s’en moquent pas mal, ces derniers étant déjà sortis de leur cachette il y a plusieurs heures : dans un entretien donné au quotidien suédois, Mikael Lustig a annoncé que l’objectif des, mardi, serait de faire sortir Xhaka de la rencontre. «» , a ainsi expliqué le défenseur du Celtic. Drôle d’ambiance.Ce qu’en a dit Xhaka, lundi : «» Petković, lui, s’est contenté d’un «» qui n’a pas vraiment réussi à envoyer balader sa surprise face aux chatouilles d’une Suède qui arrive mardi en position de force. Avant ce huitième, la bande de Janne Andersson est sur un solide nuage de confiance – première de son groupe devant le Mexique, l’Allemagne et la Corée du Sud – et semble se sentir intouchable : ce n’est pas du défi, ni du mépris, juste de la certitude. Andersson : «(...)» D’où vient cette histoire d’une Nati supérieure ? Du classement FIFA : la Suisse, invaincue depuis le 10 octobre dernier, y pointe à la sixième place (!), la Suède à la vingt-quatrième position. «, sourit le sélectionneur suédois.Petković, privé de Lichtsteiner et Schär, suspendus, ne présente pas le combat de la même manière et a préféré ressortir lundi le bon vieux «» : «» L’idée, côté suisse, est aussi de dégager au loin les performances historiques à égaler (quart de finale en 1954) et de surtout gommer le huitième de finale perdu en France, il y a deux ans, aux tirs au but face à la Pologne. Qui avait raté ce jour-là ? Xhaka, encore lui. «, a souri lundi le milieu d’Arsenal.» Cette issue à la rencontre a été évoquée à plusieurs reprises et il faut s’y préparer. Bizarrement, on se dit que ça serait le meilleur des règlements de comptes.