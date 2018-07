Suède, la libération du Z

Depuis deux ans, la Suède doit faire sans Zlatan Ibrahimović, retraité international. Sans sa star, l'équipe scandinave a trouvé des ressources qu'elle ne soupçonnait pas et qui pourraient l'amener en quarts de finale d'une Coupe du monde pour la première fois depuis 1994.

Suède Suisse Coupe du monde Diffusion sur

Bilan nickel chrome depuis 2016

La Suède 1994 et madame Granqvist

Par Nicolas Jucha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Quelques jours avant le début de la Coupe du monde, Emil Forsberg étalait dansune logique mathématique : meilleur joueur de sa génération dans son pays, le Z manquait forcément à sa sélection. Et ce n'est pas la première victoire poussive contre la Corée du Sud grâce à un penalty obtenu avec l'assistance vidéo qui levait les interrogations sur le potentiel suédois privé de son joueur le plus célèbre.Dans cette mini-tempête médiatique, le sélectionneur Janne Andersson est pourtant toujours resté droit dans ses bottes. Dès l'automne, quand flairant l'odeur du Mondial après les play-offs contre l'Italie, Ibrahimović avait tendu une perche pour revenir en équipe nationale, le technicien n'avait concédé aucun terrain. Idem quand l'attaquant de Los Angeles Galaxy en avait rajouté quelques caisses au printemps.Avec la victoire éclatante de son équipe contre le Mexique 3-0 et la qualification pour les huitièmes de finale, Andersson a remporté plus qu'une victoire : il a validé son travail depuis l'automne 2016, qui a constitué à refermer la page Zlatan et construire une équipe sans star. Mais avec un esprit collectif.Son bilan est désormais sans appel : la survie dans un groupe de qualifications avec la France et les Pays-Bas, une victoire en barrages contre un quadruple champion du monde qui sortait d'un quart de finale convaincant à l'Euro 2016, et maintenant une place dans le top 16 mondial. Ce que les Scandinaves n'avaient pas connu depuis la génération dorée de 1994, demi-finaliste aux États-Unis. Une équipe de légende à laquelle le peuple suédois aime comparer ses 23 guerriers actuels en raison de valeurs collectives comparables.Sauf qu'il y a 24 ans, il y avait quand même quelques monstres dans l'effectif de Leif Tommy Svensson, le coach de l'époque : Tomas Brolin, Martin Dahlin, Henrik Larsson ou encore Kennet Andersson. Mais aucun pour supplanter son collectif, voire leur entraîneur comme pouvait le faire Ibrahimović il y a encore deux ans. «» , expliquait Janne Andersson récemment au. Pour Andreas Granqvist, le nouveau capitaine et tireur de penalty, le départ de Zlatan Ibrahimović a bel et bien été une perte – celle de «» –, mais une perte qui a eu le mérite de «» .Surtout, sous la direction de son nouveau sélectionneur, le groupe suédois a «» . Preuve ultime de cet esprit suédois, Granqvist va rester avec son équipe quand bien même sa femme Sophie est sur le point d'accoucher de leur second enfant. Alors que côté suisse, Breel Embolo est reparti soutenir sa compagne pour l'arrivée de leur fille. Le défenseur scandinave a défini ses priorités, et de toute façon, il a confiance en sa femme : «» Quant à sa progéniture, elle pourra attendre : son papa a un quart à prendre.