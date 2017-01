Succès pour le programme du football allemand pour les réfugiés

0

JD

Football et humanisme, plus que jamais reliés.En mars 2015, la fondation Edigius Braun qui développe des projets humanitaires sous l'égide de la Fédération allemande de football (DFB), a lancé une action en faveur de l'accueil et de l'intégration des réfugiés en Allemagne Vingt mois plus tard, cette campagne baptisée «» (que l'on peut traduire par «» ) s'est achevée par un succès inespéré. Ce ne sont en effet pas moins de 3013 équipes de tout le pays qui se sont engagées dans cette voie en récoltant un million et demi d'euros. «[...]» , s'est réjoui le président de la DFB, Reinhard Grindel, qui comptait l'équipe nationale et la ministre allemande de l'intégration, Aydan Özoğuz, parmi ses soutiens. Une suite de ce projet est déjà à l'étude.La fondation Edigius Braun tient son nom d'un ancien patron de la Fédération allemande, connu pour une formule passée à la postérité : «» . Active dans l'intégration sociétale, on compte parmi ses précédents engagements, des projets en faveur des enfants d'Europe de l'Est et d'orphelinats au Mexique Qui a dit que le ballon rond devait s'arrêter aux limites du terrain ?